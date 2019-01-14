0553 313 94 23

SHGM alkol tarama testlerine başladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, iç prosedür kapsamında havalimanlarında alkol tarama testleri başlatıldı- Kandaki alkol düzeyi 0,20 promilin üzerinde olduğu belirlenen uçucu personelin görevine devam etmesi önlenerek, lisansına bağlı hakların kullanımı askıya alınıyor

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:02
SHGM alkol tarama testlerine başladı

ANKARA (AA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), havalimanlarında alkol tarama testleri yapılmaya başlandı. Kandaki alkol düzeyi 0,20 promilin üzerinde olduğu belirlenen uçucu personelin görevini sürdürmesi engellenerek, lisansına bağlı hakların kullanımı önleniyor.

SHGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, havacılık personeli alkol ve psikoaktif madde kontrollerine ilişkin SHGM iç prosedürü geçen yıl sonunda yayımlandı. Bu kapsamda, havalimanlarında alkol tarama testleri gerçekleştiriliyor. İlk test 9 Ocak'ta Atatürk Havalimanı'nda yapıldı.

SHGM denetçileri tarafından alkol tarama testleri, bundan sonraki süreçte tüm havalimanlarında sürdürülecek.

Alkol tarama testleri, ticari hava taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış işletmelerde görev yapan uçuş ve kabin ekiplerinin alkol taramasını içeriyor.

Denetimler uçuş görev süresi öncesi, uçuş görevi süresince veya uçuş görev süresi sonundan itibaren en geç bir saat içinde gerçekleştiriliyor.

Uluslararası ve ulusal mevzuata göre ticari taşıma işletmelerinde görev yapan personelin kandaki alkol düzeyi 0,20 promille kısıtlanmış bulunuyor. Söz konusu limitin üzerinde alkol tespit edilen uçucu personelin görevine devam etmesine izin verilmeyerek, lisansına bağlı hakların kullanımı askıya alınıyor.

Mevzuata göre, pozitif test sonuçlarıyla ilgili belirlenen sürede kan numunesinin verilerek doğrulanması ve yolcu mağduriyeti oluşmaması için en kısa sürede ekip değişimi işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:02
  1. alkol tarama testleri
  2. SHGM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş altyapı için SoccerLAB ile anlaştı
    1. Beşiktaş altyapı için SoccerLAB ile..
    2. HDP'den 'milli görev' açıklaması: CHP...
    3. CHP'den sanayi üretim endeksi..
    4. Arnavutköy'de yangın
    5. Sudan'da 7 ton üretim kapasiteli altın..
    6. Çavuşoğlu Avrupalı bakanın yüzüne..
    7. Yargıya ve bütçeye elektronik tebligat..
    8. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    9. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den..
    10. Galatasaray, Boluspor maçına hazır
    11. İHA pilotu sayısı 35 bini geçti
    12. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının..
    13. Perinçek'ten çok sert sözler: Tehdit..
    14. Bakan değil provokatör! Komşunun..
    15. Sızan akaryakıtın kokusu nedeniyle..
    16. Şarkıcı Ferhat Tunç, serbest bırakıldı
    17. İki öğretmene imar affı istismarı..
    18. SHGM alkol tarama testlerine başladı
    19. Ve Ankaragücü'nün yeni teknik..
    20. Tadını beğenip bu işe girdi, genç..
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!