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Ekonomi Shell'den flaş ülkeden çekilme kararı! Dünyaya duyurdular
Ekonomi

Shell'den flaş ülkeden çekilme kararı! Dünyaya duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-09-04 11:02:00 -
Shell'den flaş ülkeden çekilme kararı! Dünyaya duyurdular

İngiliz-Hollanda ortaklığında çok uluslu bir petrol ve doğalgaz şirketi olan Shell, Birleşik Krallık ve Almanya’da enerji ticareti operasyonlarını satma kararı aldı.

Dünyanın en değerli petrol şirketlerinden biri olan Shell, Birleşik Krallık ve Almanya’da enerji ticareti operasyonlarını satıyor.

Londra merkezli enerji şirketi Shell yaptığı açıklamada, İngiltere'deki Shell Energy Retail ve Almanya'daki Shell Energy Retail şirketlerini İngiliz yenilenebilir enerji grubu Octopus Energy Group'a satmak üzere anlaştığını duyurdu.

Shell Haziran ayında yaptığı açıklamada, şirketin bu yıl itibarıyla enerji ticaretinde ana merkezleri olan İngiltere, Almanya ve Hollanda'daki faaliyetlerine ilişkin stratejik değerlendirme çalışmasını tamamladığını ve bu ülkelerde enerji ticaretinden çıkma kararı aldığını duyurmuştu.

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