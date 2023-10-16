Shell yeniliklerini sürdürüyor! Filo çözümlerinde dijital dönüşüm: Shell SmartPay

ONUR YILMAZ / EKONOMİ SERVİSİ

1923 yılından bu yana Türkiye’nin ilerlemesi ve gelişmesi için çalışan Shell, 27 yıl önce geliştirdiği ve benzin pompasında taşıt tanımaya imkân sunan filo çözümü ile sektöre önemli bir ilki kazandırdı. Filoların sürdürülebilir yönetimi, sürücülerin güveni ve konforu için çalışmalarını aralıksız sürdüren Shell, geliştirdiği mobil uygulama ile sektöre yeni bir soluk getiriyor. Taşıt Tanıma Sistemi’nin dijital çözümü olan Shell SmartPay herhangi bir cihaz montajı ya da karta ihtiyaç duymadan, cep telefonlarına yüklenen uygulaması sayesinde filo araçlarının yakıt alabilmelerine olanak tanıyor.

Şimdiye dek TTS için akıllı halka ve anahtarlık gibi cihazlarla yakıt ikmalini sağladıklarını belirten Shell Filo Çözümleri Direktörü Hakan Burak Güner sözlerine şöyle devam etti: “Shell’in yeni uygulaması SmartPay sektörde araç filoları için dijital dönüşümü sağlayacak. Shell Filo Çözümleri müşterileri, sürücülerinin cep telefonlarına yükledikleri ve kaydoldukları Shell SmartPay uygulamasıyla yakıt alabilecek. Böylece araçlara montajla cihaz eklenmesi ya da anahtarlık gibi ürünlerin sürücüye ulaştırılması gibi gereklilikler ortadan kalkıyor. Filo yöneticileri online sistem üzerinden hızlı bir şekilde yaptıkları işlemlerle filo araçlarının sisteme kayıtlarını yapabiliyor” dedi.



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Kullanıcı dostu bir mobil uygulama olan Shell SmartPay, hem sürücülerin hem de filo yöneticilerinin hız, esneklik ve çeviklik ihtiyaçlarına yanıt sunuyor.