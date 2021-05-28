Shell Recharge, Türkiye’de ilk adımını Eşarj ile atıyor

Shell&Turcas Üst Yöneticisi (CEO) Emre Turanlı, Shell Recharge ile Eşarj iş birliğinde dört istasyon kurulduğunu, yıl sonuna kadar elektrikli araç şarj istasyonları sayısının 15’e ulaşmasını bekledikleri söyledi. Yapılacak yatırımlarla, elektrikli araç sahiplerinin İstanbul-Ankara ve İstanbul-İzmir otoyollarındaki istasyonlarda rahatlıkla araçlarını şarj ederek şehirler arası yolculuk gerçekleştirebileceğini belirten Turanlı, “Öncelikli hedefimiz büyük şehirler ve tatil rotaları olacak. Talebe bağlı olarak en uygun teknoloji ile doğru zamanda yatırımlarımıza hız vereceğiz. Shell, dünyanın farklı yerlerinde bu alanda yatırımlar yapıyor. Türkiye’de de Enerjisa ile hem müşterilerimize daha iyi imkan sunmak hem de yenilenebilir enerjiyi destekleyerek çevreye katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

“Yatırımlarımıza devam ediyoruz”

Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ise Türkiye’de Eşarj’ın 400’ün üzerinde elektrikli araç şarj istasyonu olduğunu, bu sayıyı yıl sonuna kadar 500’ün üzerine çıkarmayı planladıklarını belirtti. Küresel bir oyuncu olan Shell ile bu alanda iş birliğine gittiklerini söyleyen Pınar, şöyle konuştu: “Bugün, Shell Recharge noktalarının operasyonlarını sağlayarak ekosistem içerisindeki öncü konumumuzu pekiştirecek önemli bir dönüm noktası yaşıyoruz. Eşarj olarak 2030 yılına geldiğimizde trafiğe çıkması öngörülen elektrikli araç sayısına da bağlı olarak karbon salınımına 2,5 milyon tonluk katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin yanı sıra dünya ekosistemine de yarar sağlayacak adımlar atıyoruz.”