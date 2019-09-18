0553 313 94 23

Shell hakkında soruşturma başlatıldı

Geçtiğimiz aylarda eşcinsellere verdiği destekle tepki toplayan İngiliz petrol şirketi Shell hakkında, bayilere talep ettikleri akaryakıtı vermediği veya sınırlı miktarda verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:38
Shell hakkında soruşturma başlatıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Shell Petrol AŞ hakkında, bayilere talep ettikleri akaryakıtı vermediği veya sınırlı miktarda verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

EPDK'dan yapılan açıklamada, hiçbir dağıtım şirketinin serbest piyasa koşullarında belirlenen akaryakıt fiyatları üzerinden manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı

Kurumun, piyasa faaliyetlerini bozacak bu tip girişimlerle ilgili gerekli adımları atmakta tereddüt göstermeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz tarafından, 17 Eylül 2019'da Shell Petrol AŞ'nin, herhangi bir arz sıkıntısı yaşamamasına rağmen bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiği gelen şikayetler doğrultusunda tespit edilmiştir. Shell Petrol AŞ ile ilgili soruşturma süreci başlatılmış olup gerek görülmesi halinde cezai işlem uygulanacaktır."

Açıklamada ayrıca tek bir şirketten kaynaklanan bu olayın tekrarlanmamasının akaryakıt piyasasının sağlıklı işleyişi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:38
  1. Shell
  2. Shell soruşturma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Telekom bedava internet kampanyasından nasıl faydalanılır?
    1. Türk Telekom bedava internet..
    2. Ruhani'den Suudi Arabistan'a uyarı:..
    3. Aydın'da yurt dışına çıkmak isteyen 43..
    4. Almanya Kaşıkçı cinayeti sonrası..
    5. Yine Twitter'dan duyurdu! Bolton'ı..
    6. Başta uyuşma neden olur?
    7. 9 gündür aranan adamın cesedi bulundu
    8. MHP'den dikkat çeken Cumhur İttifakı..
    9. Şanlıurfa'da iki aile arasında taşlı..
    10. İstihbaratı alan ekipler eli boş dönmedi
    11. İki aile taşlı sopalı birbirine girdi!..
    12. Trump açıkladı! İşte Bolton'un yerine..
    13. Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek..
    14. Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti..
    15. Almanya Suudi Arabistan’a silah..
    16. Başkan Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı
    17. MHP'li başkan istifa etti! 'Sürekli..
    18. Rizespor taraftarları Diyarbakırlı..
    19. Trump, İran yaptırımlarını artırma..
    20. Liberya'da yatılı okulda yangın: 30..
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler