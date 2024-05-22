Shell, Asya'dan gelen talep ve Avustralya'daki faaliyetlerine dair çarpıcı değerlendirme yaptı! Tahminini duyurdu

Shell'den yapılan son açıklamada, enerji devi Avustralya'daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) operasyonlarının güney ve güneydoğu Asya'daki gelişmekte olan pazarlardan gelen talebin karşılanmasında önemli bir rol oynayacağını öngörüyor. Bu bölgelerin, bu on yılın ikinci kısmı için öngörülen küresel LNG arz artışının önemli bir kısmını absorbe etmesi bekleniyor.

Asya spot LNG fiyatları, kıtadaki olağandışı sıcak hava koşulları nedeniyle talepteki artışa bağlı olarak Ocak ayından bu yana en yüksek seviyelerine çıktı.

Shell Avustralya Ülke Başkanı Cecile Wake, LNG talebinde beklenen büyümenin temel itici güçleri olarak karbonsuzlaştırma çabaları ve azalan yerli üretim gibi ikili faktörlerin altını çizdi. Wake, talebin önemli ölçüde artmasının beklendiği pazarlar olarak Filipinler, Tayland, Vietnam ve Bangladeş'i işaret etti.

Güney ve Güneydoğu Asya'daki durumu "gizli talep" olarak tanımlayan Wake, küresel LNG piyasalarının bu yıl hassas bir dengeyi koruduğunu kaydetti. Wake, Shell'in Asya'daki talep beklentilerine ilişkin şirket içi değerlendirmelerine dayanarak Avustralya pazarına olan derin bağlılığını vurguladı.

Wake, Shell'in Asya pazarlarına hizmet etmek için rekabetçi konumunun altını çizerek, şirketin Avustralya'daki LNG varlıklarının yüksek kullanımını ve güvenilirliğini sürdürmenin önemini vurguladı.

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Wake ayrıca Shell'in amiral gemisi olan yüzer LNG tesisi Prelude'un Avustralya'da yasal olarak kapatılmasının ardından gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Aralık 2021'deki kesintiler ve bir yangın olayı da dahil olmak üzere geçmişte yaşanan zorluklara rağmen, Prelude o zamandan beri güvenilirliğini artırdı ve bu yıl yasal bir geri dönüşe gerek kalmadan daha yüksek hacimler üretmesi bekleniyor.

Wake, bu yıl veya gelecek yıl için önemli bir yasal duruş planlanmadığını ve bir sonraki önemli duruşun 2026'da öngörüldüğünü doğruladı. Bu görünüm, Shell'in Avustralya LNG tesisleri için istikrarlı bir operasyon dönemine işaret ediyor ve bu da belirlenen Asya pazarlarında artan talebi karşılamaya yardımcı olabilir.

Shell, Asya'dan artan LNG talebini öngördükçe, finansal sağlığı ve piyasa performansı enerji sektörünü izleyen yatırımcılar için giderek daha önemli hale geliyor. Shell, 225,25 milyar dolarlık güçlü piyasa değeriyle Petrol, Gaz ve Tüketilebilir Yakıtlar sektöründe önemli bir oyuncu konumundadır. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, agresif hisse geri alım programı ve %3,85'lik mevcut temettü verimi ile 20 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişi ile açıkça görülmektedir.

investing'e göre: Yatırımcılar Shell'in düşük fiyat oynaklığı konusunda rahat olabilirler, zira 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmektedir ve zirve seviyesinin %94,45'i ile potansiyel olarak istikrarlı bir yatırıma işaret etmektedir. Analistler de Shell'in kârlılığını kabul ederek şirketin bu yıl da kârlı kalacağını ve 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 11,04'e ayarlanan 12,95'lik sağlam bir F/K oranıyla destekleneceğini öngörüyor. Bu kârlılık, aynı dönemde %10,45'lik önemli bir faaliyet geliri marjıyla destekleniyor.

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