Sheffield United Liverpool maçı kaç kaç bitti?
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Sheffield United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Peki, Sheffield United Liverpool maçı kaç kaç bitti?28 Eylül 2019 Cumartesi 17:05
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Sheffield United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Peki, Sheffield United Liverpool maçı kaç kaç bitti?
Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool deplasmanda Sheffield United ile karşılaştı. Liverpool rakibini 1-0'lık skorla mağlup edip yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Tek gol 70.dakikada geldi
Liverpool'u galibiyete taşıyan tek golü 70. dakikada Wijnaldum kaydetti.
YORUM YAZ