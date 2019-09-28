Sheffield United Liverpool maçı kaç kaç bitti? İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Sheffield United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Peki, Sheffield United Liverpool maçı kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Sheffield United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Peki, Sheffield United Liverpool maçı kaç kaç bitti? Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool deplasmanda Sheffield United ile karşılaştı. Liverpool rakibini 1-0'lık skorla mağlup edip yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Tek gol 70.dakikada geldi Liverpool'u galibiyete taşıyan tek golü 70. dakikada Wijnaldum kaydetti.

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