Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasının 5. hafta mücadelesinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e konuk oluyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da tarafsız sahada gerçekleşecek dev randevuda iki takım da gruptan çıkma yolunda 3 puanı hedefliyor. Maç teknik adamlar Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın karşı karşıya gelişine sahne olacak.

SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması 5. hafta karşılaşması kapsamında Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Hafta ortasında oynanacak bu önemli doksan dakika, sarı-lacivertli ekibin gruptaki puan sıralamasını doğrudan etkileyecek potansiyele sahip.

SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri de dev maçın ekranlara geleceği yayıncı kuruluş oldu. Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.

ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU TAKTİK SAVAŞINDA KARŞI KARŞIYA

Bu kritik randevu, saha kenarında Türk futbolunun iki önemli isminin düellosuna sahne olacak. Shakhtar Donetsk'in başında yer alan Arda Turan ile Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez Avrupa arenasının en üst seviyesinde karşı karşıya gelecek. Yıllarca milli takımda ve kulüp düzeyinde birlikte forma giyen iki genç çalıştırıcının taktik hamleleri maçın kaderini belirleyecek.

FENERBAHÇE'NİN KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı kalan 4 müsabakanın takvimi şu şekildedir:

25 Kasım 2026 (23.00): Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık 2026 (23.00): LASK - Fenerbahçe

20 Ocak 2027 (20.45): Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak 2027 (23.00): Atletico Madrid - Fenerbahçe