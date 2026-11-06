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İstanbul'u kara bulutlar kapladı

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Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İstanbul'u kara bulutlar kapladı

İstanbul’da gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar kartpostallık manzaralar oluşturdu.

#1
Foto - İstanbul'u kara bulutlar kapladı

Sarıyer’den havadan çekilen görüntülerde, İstanbul’un bir bölümünün kara bulutlarla kaplandığı, diğer bölümünde ise güneşli havanın etkisini sürdürdüğü görüldü.

#2
Foto - İstanbul'u kara bulutlar kapladı

Gökyüzünde oluşan bulut kümelerinin oluşturduğu etkileyici manzara havadan görüntülendi. İstanbul semalarında etkili olan yoğun bulut tabakası, kentin üzerinde farklı görüntüler ortaya çıkardı.

#3
Foto - İstanbul'u kara bulutlar kapladı

Sarıyer’den kaydedilen görüntülerde, kara bulutların gökyüzünün büyük bölümünü kapladığı görüldü. Bulutların kapladığı bölgelerde hava karanlık bir görünüme bürünürken, hemen yakınındaki bölgelerde ise mavi gökyüzü ve güneş ışınları dikkat çekti.

#4
Foto - İstanbul'u kara bulutlar kapladı

Havadan görüntülenen manzarada, bir tarafta yoğun kara bulutlar gökyüzünü kaplarken diğer tarafta güneş ışınlarının bulutların arasından süzülmesi dikkat çekti. İstanbul semalarında aynı anda ortaya çıkan iki farklı hava manzarası, gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu.

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