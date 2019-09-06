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SGK’nın kullanmadığı bilgisayarlar okullara verildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaç fazlası olan 27 bilgisayar Vali Mustafa Tutulmaz’ın katılımıyla çeşitli okullarda kullanılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

06 Eylül 2019 Cuma 14:36
SGK’nın kullanmadığı bilgisayarlar okullara verildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaç fazlası olan 27 bilgisayar Vali Mustafa Tutulmaz’ın katılımıyla çeşitli okullarda kullanılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.


SGK İl Müdürü Samet Fidan ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Vali Mustafa Tutulmaz’ın nezaretinde devir-teslim protokolü imzaladı.


Protokol kapsamında bilgiler veren SGK İl Müdürü Samet Fidan: “Kullanım fazlası haline gelen çalışabilir vaziyette ve bağımsız bir şekilde uzun yıllar kullanılabilecek bilgisayarlarımızı depolarda çürütmek yerine bir nevi toplumsal sorumluluk bilinciyle devir edip kullanılmasını sağlamak için Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yaptık. Afyonkarahisar SGK İl Müdürlüğü olarak 2017 yılında 31, 2018 yılında 47 adet ve bugün 27 adet olmak üzere toplam 105 bilgisayar ve ekipmanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devir etmiş bulunmaktayı” dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da bu duyarlı davranıştan dolayı SGK İl Müdürü Samet Fidan’a teşekkür ederek bilgisayarların ihtiyacı olan okullara kısa zamanda gönderileceğini söyledi.


Bu davranışın örnek bir davranış olduğunu söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz ise, “SGK İl Müdürümüz Samet Fidan ve beraberinde bu çalışmaya imza atan, emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum. Kamu kaynaklarını verimli kullanma noktasında bu çalışma örnek alınması gereken bir çalışmadır. Devletin imkânlarını verimli kullanmak amacıyla bugün burada 27 bilgisayar eğitim camiamızın hizmetine sunuluyor. SGK bu devir teslimle bugüne kadar 105 bilgisayarı eğitimin hizmetine sunmuş durumda. Bunlar hepimizin vergileriyle milli servetimizle alınan önemli malzemelerdir. Bu kaynakların üzerinde 82 Milyon vatandaşımızın hakkı var. Bu hakkı gözeten, eğitim camiamıza destek veren SGK İl Müdürlüğü’müzü tekrar tebrik ediyor, bu tür duyarlı davranışların artmasını hem kamudan hem de özel sektör temsilcilerinden beklediğimizi ifade ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından bilgisayar ve ekipmanların teslimi gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:36
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