SGK’dan ihaleyle satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre açık arttırma, 15.11.2022 tarih ve saat 10:30’da Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde yapılacak. Satışı yapılacak gayrimenkul; ana taşınmaz Ankara İli Mamak İlçesi Derbent mah.52678 ada 1 parsel,10.832,00M2 alanlı konumlu taşınmazdır. Derbent-İmar Mah. Yeni Mamak Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan ve yapımı devam eden Toki Blokların ağırlıkla gelişim gösterdiği bir bölgedir. Bölgede ağırlıklı olarak gecekondu tarzı yapılaşma az sayıda 4 katlı yeni ve Toki Blokları kapsamında çok katlı yeni yapılaşma görülmektedir. Bölgede boş arsa stoğu mevcuttur.. Kayaş Cad üzerinde yer alan parsellerin zemin katları ticari kullanımlı, diğer parseller konut kullanımlıdır. Bölgeden ulaşım yine aynı cadde üzerinden ve 19 Mayıs Bulvarı üzerinden sağlanmaktadır. Bölgede ticari potansiyel sınırlı düzeyde olup ticari kullanımlar Kayaş Caddesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bölgede alt ve üst yapı çalışmaları devam etmektedir. Taşınmazın yakın çevresinde boş arsalar Toki Blokları ,3-4 katlı yapılar bulunmaktadır.Arazi topoğrafik yapısı itibariyle güney-kuzey yönünde eğimli bir arazi yapısına sahip olup ; geometrik olarak amorf formuna yakındır. Jeolojik yapı itibariyle 4. Derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. Değerleme konusu Parselin bulunduğu bölgede şebeke elektriği, şebeke suyu, telefon hattı mevcuttur .Arsa üzerinde herhangi yapı görülmemiştir. Taşınmazın yer aldığı ada/parsel konut imar lejantlı olup; emsal :2,50, Yen çok 16 kat, ayrık nizamda batı cephede;5m, diğer tüm cephelerden 10m çekme mesafeli yapılaşma koşullarına sahiptir.

-Gayrimenkulun Arttırmaya Esas Muhammen Değeri: Satışı yapılacak hisseli gayrimenkulün muhammen bedeli 295.741,04-TL (İkiyüzdoksanbeşbinyediyüzkırkbirliradörtkuruş )olarak tespit edilmiştir.

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