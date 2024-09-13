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Gündem SGK’dan Genel Sağlık Sigortası uyarısı
Gündem

SGK’dan Genel Sağlık Sigortası uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 08:59:00 -
SGK’dan Genel Sağlık Sigortası uyarısı

SGK, gelir testine başvurularak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceğini duyurdu.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmayan kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi başvurusu yapması gerektiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise ücretsiz sağlık hizmeti alabilirsiniz. Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ve üzerinde ise aylık 600 lira 8 kuruş GSS primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilirsiniz. Ortaöğretim (lise) mezuniyet tarihinizden itibaren 2 yıl geçmemek şartıyla 20 yaşına kadar, yükseköğretim (üniversite) mezuniyet tarihinizden itibaren 2 yıl geçmemek şartıyla 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz."

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Yorumlar

cem

Alınmayan mal ve hizmet için insanlara borç çıkartıyorlar.Sorarsanız sigorta derler, yani ya alırsa borcu.Alırsa o zaman faturalandırırsın.Allah bu zulümden ülkeyi kurtarsın.
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