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Ekonomi SGK'dan evlenme ödeniği uyarısı
Ekonomi

SGK'dan evlenme ödeniği uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-06-02 02:46:00 -
SGK'dan evlenme ödeniği uyarısı

SGK bugün yaptığı açıklamayla, evlenme ödeneğinin 5 yıl içinde yapılmaması durumunda hak sahiplerinin haklarını yitireceğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün yaptığı açıklamayla, 5 yıl içinde başvurulmayan durumlarda hakların kaybedileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, alınan aylığın iki yıllık tutarı kadar ödeme yapılıyor ve bu ödeme bir defaya mahsus gerçekleştiriliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yetim aylığı alan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmektedir. Bu ödeneğin miktarı, evlenme tarihinde alınan gelir veya aylığın iki yıllık tutarı kadar olmaktadır. Ancak bu ödeme bir defaya mahsus olarak yapılmaktadır.

Bu ödeneğe başvurabilmek için, kişinin anne veya babasının sigortalılığı nedeniyle ölüm geliri veya aylığı alıyor olması gerekmektedir. Aynı zamanda, ödeneği alırken evlenmiş olmak da bir diğer şarttır. Başvuru yapmak için ise kişinin Kurum'a yazılı talepte bulunması gerekmektedir.

Evlenme ödeneğinde dikkat edilmesi gereken bir nokta ise hak düşürücü sürenin 5 yıl olduğudur. Bu süre içinde evlendiyseniz, evlenme ödeneğini talep etmeniz gerekmektedir. Hak sahipleri, evlendikleri tarihten itibaren 5 yıl içinde ödeneği talep etmelidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yetim aylığı alan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi konusunda önemli bir adım atmıştır. Bu ödeme, genç kızların evlilik sürecinde finansal olarak desteklenmelerini sağlamaktadır. SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, yetim aylığı alan kız çocuklarına evlenme tarihinde aldıkları gelir veya aylığın iki yıllık tutarı kadar bir ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme, bir defaya mahsus olup evlenme sürecinde karşılaşılan masraflara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
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Bu ödeneğe başvurabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Kişinin, anne veya babasının sigortalılığı nedeniyle ölüm geliri veya aylığı alıyor olması gerekmektedir. Ayrıca, ödeneği alırken evlenmiş olmak da bir diğer önemli şarttır. Başvuru yapmak için ise kişinin SGK'ya yazılı talepte bulunması gerekmektedir. Evlenme ödeneği için hak düşürücü süre ise 5 yıldır. Bu nedenle, hak sahipleri evlendikleri tarihten itibaren 5 yıl içinde ödeneği talep etmelidir. SGK'nın bu uygulaması, yetim aylığı alan kız çocuklarının daha güvenli ve desteklenmiş bir evlilik süreci geçirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

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