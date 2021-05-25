  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Süleyman Karagülle Hakk’a yürüdü
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
SGK’dan Akit Medya’ya vergi teşekkür belgesi
PKK'nın nefesi kesiliyor! Son aşamaya gelindi
Siyaset SGK’dan Akit Medya’ya vergi teşekkür belgesi
Siyaset

SGK’dan Akit Medya’ya vergi teşekkür belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Yeni Akit Gazetesi ve Akit TV’yi sigorta primi ve vergi konusundaki hassasiyeti dolayısıyla teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 09:02:00 -
SGK’dan Akit Medya’ya vergi teşekkür belgesi

 Haber Merkezi 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Yeni Akit Gazetesi ve Akit TV’yi sigorta primi ve vergi konusundaki hassasiyeti dolayısıyla teşekkür belgesiyle ödüllendirdi. Yerli ve milli medyanın gür sesi Akit Medya Grubu’nun ticari ahlakı da devlet tarafından ödüle layık görüldü. SGK, vergi konusundaki hassasiyeti nedeniyle Akit’i Teşekkür Belgesi’yle ödüllendirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu Küçükçekmece İlçe Müdürü Hüseyin Güner, Akit Medya Müessese Müdürü ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’na ödülünü takdim etti. Teşekkür Belgesi’ni gazetemizi temsilen Finans Müdürümüz Cengiz Almış aldı. SGK İlçe Müdürü Hüseyin Güner, Akit Medya Grubu’na salgın döneminde ücretsiz izin uygulamadığı, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmadığı ve istihdam noktasında gayret gösterdiği için ayrıca teşekkür etti. Karahasanoğlu ise grup adına yaptığı konuşmada, böyle bir ödülle taltif edilmekten dolayı mutlu olduklarını beyan etti.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başörtülü kadınlara hakaret eden CHP'li Yeşim Meltem Şişli İBB'den maaş almaya devam ediyor
Gündem

Başörtülü kadınlara hakaret eden CHP'li Yeşim Meltem Şişli İBB'den maaş almaya devam ediyor

İSMEK'te görev yapan başörtülü kadın bölge sorumlularına hakaret eden ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Yeşim Meltem Şişli'nin İBB'den maaş ..
Taliban'ın yeni hedefi nedir?
Dünya

Taliban'ın yeni hedefi nedir?

Taliban'ın son dönemdeki askeri hamlelerinde, başkent Kabil'e yönelik kuşatma uygulama stratejisini merkeze aldığı göze çarpıyor. ..
Bakan Soylu'dan BBC Türkçe açıklaması: Dezenformasyon kanalı
Gündem

Bakan Soylu'dan BBC Türkçe açıklaması: Dezenformasyon kanalı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de katıldığı programda BBC Türkçe'nin dezenformasyon kanalı olduğunu söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay