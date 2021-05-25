SGK’dan Akit Medya’ya vergi teşekkür belgesi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Yeni Akit Gazetesi ve Akit TV’yi sigorta primi ve vergi konusundaki hassasiyeti dolayısıyla teşekkür belgesiyle ödüllendirdi. Yerli ve milli medyanın gür sesi Akit Medya Grubu’nun ticari ahlakı da devlet tarafından ödüle layık görüldü. SGK, vergi konusundaki hassasiyeti nedeniyle Akit’i Teşekkür Belgesi’yle ödüllendirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu Küçükçekmece İlçe Müdürü Hüseyin Güner, Akit Medya Müessese Müdürü ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’na ödülünü takdim etti. Teşekkür Belgesi’ni gazetemizi temsilen Finans Müdürümüz Cengiz Almış aldı. SGK İlçe Müdürü Hüseyin Güner, Akit Medya Grubu’na salgın döneminde ücretsiz izin uygulamadığı, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmadığı ve istihdam noktasında gayret gösterdiği için ayrıca teşekkür etti. Karahasanoğlu ise grup adına yaptığı konuşmada, böyle bir ödülle taltif edilmekten dolayı mutlu olduklarını beyan etti.