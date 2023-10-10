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Ekonomi SGK ya da BAĞ-KUR ayrımı var mı? Malulen emeklilik için bu şartlara dikkat!
Ekonomi

SGK ya da BAĞ-KUR ayrımı var mı? Malulen emeklilik için bu şartlara dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-10-10 13:47:00 - 2023-10-10 13:47:22
SGK ya da BAĞ-KUR ayrımı var mı? Malulen emeklilik için bu şartlara dikkat!

Malulen emeklilik milyonları ilgilendiriyor, herkes şartları merak ediyor. İşte malulen emeklilik ile ilgili merak edilenler:

Malulen emeklilik milyonları ilgilendiriyor, herkes şartları merak ediyor. Pirim günü kriterinden bazı rahatsızlıklara, iş kazasına kadar birçok ayrıntı var. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, vatandaşların en çok merak ettiği konular hakkında şu bilgileri verdi:

SGK ya da BAĞ-KUR ayrımı var mı?

Malulen emeklilikte kurum farkı yoktur. 4C, Emekli Sandığı, SGK ve BAĞ-KUR’lular, kendi mevzuatları çerçevesinde malulen emekli olabilir. Ana koşul, yüzde 60 ve üzeri iş göremez raporunu heyetten almaktır.

Malulen emekli olamayan engelli hakkıyla olabilir mi?

Raporunuz yüzde 60 ve üzeri hatta yüzde 90 bile olsa; eğer Ankara heyet ve SGK size ‘engeliniz doğuştan geliyor, sonradan oluşmamış’ derse bu sefer malulen emeklilikten engelli emekliliğine geçilebiliyor. Erken emeklilik imkânı mümkün. Sadece pirim günü ve hizmet farkı var aralarında.

Hangi hastalıkları katlıyor?

İyileşme süreci uzun, iyileşme süreci zor ve iyileşmesi mümkün olmayan rahatsızlıklar kapsamında rapor oranları tanımlanıyor. Örneğin organ nakli, Parkinson, kemik iliği nakli, kanser, zor tedavili ameliyatlarda, yüzde 60 ve üzeri rapor aldığınız zaman malulen emeklilik mümkün oluyor.

Özel hastane raporu geçerli mi?

Özel hastaneden alınan sağlık raporları malulen emeklilik için geçerli değil. Sadece SGK’nın sizi yönlendireceği tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan rapor geçerlidir.
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Borçlanma yapılabilir mi?

Eğer şu anda bin 800 gününüz yoksa, bunu tamamlayabilecek doğum, askerlik ya da yurtdışı borçlanması imkânı varsa borçlanmalarla eksik pirim günlerinizi tamamlayabilirsiniz. Malulen emeklilik için bin 800 pirim günü ve 10 yıl çalışma şartı var.

Nereye başvuruluyor?

Malulen emeklilik, maluliyet tespiti başvurusu ya da engelli emekliliklerinin müracaatları, son çalışılan sosyal güvenlik kurumunun bağlı bulunduğu il ya da ilçe müdürlüklerinden yapılmaktadır.

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