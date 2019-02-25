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SGK prim borucu affı 2019 | SGK-SSK prim borcu yapılandırma başvuru son dakika

SGK prim borcu olanlara ilişkin son dakika yapılandırma imkanı sağlandı. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, vergi ve prim borçları yapılandırmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki SGK prim borucu affı 2019 SGK-SSK prim borcu yapılandırma başvuru nasıl ve nereye yapılacak? Son dakika SSK prim borcu yapılandırma haberleri.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:38
SGK prim borucu affı 2019 | SGK-SSK prim borcu yapılandırma başvuru son dakika

SGK prim borcu olanlara ilişkin son dakika yapılandırma imkanı sağlandı. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, vergi ve prim borçları yapılandırmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki SGK prim borucu affı 2019 SGK-SSK prim borcu yapılandırma başvuru nasıl ve nereye yapılacak? Son dakika SSK prim borcu yapılandırma haberleri.

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, vergi ve prim borçları yapılandırmasına ilişkin son dakika önemli açıklamalarda bulundu. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, 28 Şubat'a kadar prim borcu olanlara ilişkin yapılandırma imkanının devam ettiğini söyledi. Bağlı, vatandaşların herhangi bir bankaya gittiğinde yapılandırmadan yararlanabileceğini söyledi. Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin olarak Bağlı "En düşük maliyetli ve en kapsamlı sağlık hizmeti" dedi. Bağlı, Genel Sağlık Sigortası borcu bulunanların 31 Ağustos 2019 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini söyledi. Yapılandırma ödemeleri 18 taksitle 36 aya varan şekilde gerçekleştirilebilecek. Dünyanın en fazla ilaç geri ödeme hizmetinin Türkiye'de bulunduğunu belirten Bağlı, ilacın hassas bir konu olduğunu ve sürekli çalışmaların yapıldığını söyledi. 

 

SGK prim borcu yapılandırma başvuru şartı nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borcu yapılandırma başvuru şartlarına ilişkin, “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan; başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak, Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmak, Buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmak.

İşveren sigorta borçlarını taksitle ödeyecek

Bakan Selçuk açıklamasının devamında “Uyumlu işverenlerimiz aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecek, 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek” dedi.

 

Bakan Selçuk, uyumlu işverenlere getirilen kolaylıkları da şöyle sıraladı: 

 

1) Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak.

 

2) Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık % 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ila yüzde 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek.

 

3) 500.000 TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500.000 TL’yi aşan kısım için ise yüzde 25’i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.

 

4) Hacizli malın, Kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının Kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına Kurumca izin verilebilecek.

 

5) Borç miktarı 2.000.000 TL ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda Kanunda sınır konulmamıştır.

 

6) Borç miktarı 2.000.000 TL’nin üzerinde ise satışına izin verilecek malın kanuna göre belirlenen değeri 2.000.000 TL’yi aşmamalıdır.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:38
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