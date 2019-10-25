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SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK prim borcu yapılandırma nasıl yapılır?

SGK prim borcu yapılandırma 2019 başvuru başlayıp başlamadığını vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcunu yapılandırdıktan sonra taksitlerini aksatan mükelleflere yönelik yeni bir kolaylık sağlamıştı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümete çağrıda bulunarak vergi ve SGK primi borçlarında yapılandırma beklentisi oluştuğunu dile getirdi. Peki vergi ve SGK primi borçlarında yapılandırma var mı?

25 Ekim 2019 Cuma 07:49
SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK prim borcu yapılandırma nasıl yapılır?

SGK prim borcu yapılandırma 2019 başvuru başlayıp başlamadığını vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcunu yapılandırdıktan sonra taksitlerini aksatan mükelleflere yönelik yeni bir kolaylık sağlamıştı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümete çağrıda bulunarak vergi ve SGK primi borçlarında yapılandırma beklentisi oluştuğunu dile getirdi. Peki vergi ve SGK primi borçlarında yapılandırma var mı?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken açıklamalarında Esnafların devlete olan vergi ve SGK primi gibi borçlarına uygulanan gecikme zammı oranının yüzde 2 olduğunu bununda esnafı mağdur ettiğini ifade ederek "Gecikme zammı oranı bu kadar yüksek olursa esnafın borcunu bir daha ödemesi neredeyse imkansız hale gelir. Bu yılın tahakkuk/tahsilat oranlarına baktığımızda da bu durumu daha iyi anlıyoruz." dedi. Bendevi Palandöken'in açıklamaları şöyle oldu: "Vergi ve SGK primi borçlarında yapılandırma beklentisi oluştu. Esnaf hiçbir zaman devlete borçlu kalmak istemez ancak kalıcı reformlardan sonra yapılandırmalara ihtiyaç ortadan kalkar. Gecikme zammı oranının bu kadar yüksek olması da esnafı borç yapılandırmaya kadar götüren bir sonuçtur. Bu oranın enflasyonun yüzde 50 fazlasını geçmeyecek şekilde belirlenmesinde büyük fayda var." 

Prim borçlarına 18 taksite kadar ödeme imkanı sağlandı

SGK, geçen yıl çıkartılan kanun kapsamında prim borcunu yapılandıran mükelleflere yönelik yeni bir kolaylık getirmişti. Kanun ile prim borçlarına 18 taksite kadar ödeme imkanı sağlanmıştı. Ancak ilk iki taksidin ödenmemesi veya bir yılda ikiden fazla taksitin aksatılması halinde yapılandırma hakkı kayboluyordu. Bağkur ve GSS prim borcu bulunanlar sadece Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devletin üniversitelerinin hastanelerinden sağlık hizmetleri alabiliyorlar. SGK ile anlaşmalı özel hastaneler ile özel üniversitelere ait hastanelerden sağlık hizmeti aldıklarında, bedelini kendileri ödemeleri gerekiyor.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 07:49
  1. SGK prim borcu yapılandırma var mı
  2. SGK prim borcu yapılandırma nasıl yapılır?
  3. vergi ve SGK primi borçlarında yapılandırma var mı

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