SGK prim borcu ödeyecek olanlar sokağa çıkabilecek mi?
Tam kapanmada prim borcu ödemeye gitmek yasak mı? İçişleri Bakanlığı tam kapanmayla ilgili olarak vatandaşların akıllarına takılan sorulara cevap verdi. Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise SGK prim borcu ödemelerin nasıl yapılabileceği oldu. Peki, prim borcu ödemek için sokağa çıkılabilecek mi? Prim borcu ödeyecekler kısıtlamadan muaf mı olacak?
Türkiye’de 29 Nisan Perşembe saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar bu dönemde SGK prim borcu ödemelerini yapmak için dışarı çıktıklarında ceza alıp almayacaklarını araştırıyor.
SGK prim borcu ödeyecek olanlar sokağa çıkabilecek mi?
SGK prim borçlarının 2'nci taksit ödemelerinin son tarihi olması nedeniyle 30 Nisan 2021 Cuma günü SGK prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacak.
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