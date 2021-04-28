SGK prim borcu ödeyecek olanlar sokağa çıkabilecek mi?

Tam kapanmada prim borcu ödemeye gitmek yasak mı? İçişleri Bakanlığı tam kapanmayla ilgili olarak vatandaşların akıllarına takılan sorulara cevap verdi. Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise SGK prim borcu ödemelerin nasıl yapılabileceği oldu. Peki, prim borcu ödemek için sokağa çıkılabilecek mi? Prim borcu ödeyecekler kısıtlamadan muaf mı olacak?