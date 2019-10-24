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SGK prim borcu nasıl yapılır?

SGK prim borcu nasıl sorgulanır? Daha 15 yıl öncesine kadar sigorta prim borcunu öğrenmek için günlerce uğraşılırdı. Sigorta gününü öğrenmek isteyenler sabahın erken saatlerinde kalkar SSK’nın yolunu tutardı. SGK borç sorgulama işlemi yapmak isteyenler SSK’ya varıldığında ise ardı arkası gelmeyen kuyruğa girer saatler sonra gelen sıra sonunda SGK prim borcu sorgulama ve SGK hizmet dökümü sorgulama işlemini yapardı. Ancak o günler şükür geride kaldı. SGK prim borcu sorgulama yapmak isteyenler artık bir tıkla prim borcu sorgulama işlemini gerçekleştirmekte. E-Devlet üzerinden SGK prim borcunuzu sorgulayabilir ve ne kadar borcunuz olduğunu öğrenebilirsiniz.

24 Ekim 2019 Perşembe 17:08
SGK prim borcu nasıl yapılır?

SGK prim borcu nasıl sorgulanır? Daha 15 yıl öncesine kadar sigorta prim borcunu öğrenmek için günlerce uğraşılırdı. Sigorta gününü öğrenmek isteyenler sabahın erken saatlerinde kalkar SSK’nın yolunu tutardı. SGK borç sorgulama işlemi yapmak isteyenler SSK’ya varıldığında ise ardı arkası gelmeyen kuyruğa girer saatler sonra gelen sıra sonunda SGK prim borcu sorgulama ve SGK hizmet dökümü sorgulama işlemini yapardı. Ancak o günler şükür geride kaldı. SGK prim borcu sorgulama yapmak isteyenler artık bir tıkla prim borcu sorgulama işlemini gerçekleştirmekte. E-Devlet üzerinden SGK prim borcunuzu sorgulayabilir ve ne kadar borcunuz olduğunu öğrenebilirsiniz.

E-Devlet üzerinden SGK prim borcunuzu sorgulayabilir ve ne kadar SSK borcunuz olduğunu öğrenebilirsiniz. E-Devlet üzerinden işlem yapabilmeniz için öncelikle şifreniz olması gerekmektedir. E-Devlet şifrenizi postaneden alabilirisiniz. Şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir. E-Devlet üzerinden SGK borcunuzu sorgulayabilir, SGK prim gününüzü hesaplayıp emekli olmanıza ne kadar zaman kaldığını öğrenebilirsiniz. SGK prim borcu sorgulamak için turkiye.gov.tr sitesine girip buradan E-Devlet şifreniz ile ya da mobil imza, elektronik imza ve internet bankacılığı gibi giriş seçeneklerinden bir tanesini seçerek siteye giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen ekranın sol tarafında yer alan ‘'Hizmetler'' bölümü altında bulunan seçeneklerden ‘'Sosyal Güvenlik Kurumu'' bağlantısına tıklayınız. Açılan menüden de ‘'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama'' bağlantısına tıklayınız. Adınıza ait bir SGK prim borcu varsa ekranda görünecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama yapmak için tıklayınız

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:08
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