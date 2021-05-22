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Ekonomi SGK personel alımı | SGK personel alımı ne zaman?
Ekonomi

SGK personel alımı | SGK personel alımı ne zaman?

SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu personel alım ilanı yayınladı. Yayınladığı personel alım ilanında, 50 adet sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapacağını bildirdi. Peki, SGK personel alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 13:44:00 -
SGK personel alımı | SGK personel alımı ne zaman?

SGK yayınladığı personel alım ilanında, taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere memur alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı için, giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacağının bilgisi verildi. SGK bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, personel alımının ne zaman olacağını ve nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

SGK personel alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

SGK bünyesinde güvenlik denetmen yardımcısı olarak çalışmak isteyen adaylar, 4 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav adresi üzerinden personel alımına başvuru yapabilirler. Başvuru esnasında “Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı sınavı başvuru formu” nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlamaları gerekiyor. Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır. Aday; başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir.

SGK personel alım şartları nelerdir?

1-T.C vatandaşı olmak

2-Kamu haklarından yoksun olmamak

3-18 yaşını doldurmuş olmak
4- Görevin devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
5- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak.
6- Tablo-1’de belirtilen KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış
olmak.
7- Süresi içinde başvuru yapmış olmak. 

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