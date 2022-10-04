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Ekonomi SGK ofisleri kiraya verilecek
Ekonomi

SGK ofisleri kiraya verilecek

Mülkiyeti Kocaeli SGK İl Müdürlüğü’ne ait Körfez Tır parkında bulunan 14 adet ofis ve 2 adet işyeri ile Gölcük ve Çayırova ilçelerinde bulunan 2 adet arsa kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 13:55:00 -
SGK ofisleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kiralama ihalesi  18/10/2022 tarihinde Yahyakaptan Mahallesi Çamsakızı Caddesi No:8/1 İzmit/KOCAELİ adresindeki İl Müdürlüğümüz hizmet binası 3.kat toplantı salonunda açık arttırma usulü  ile yapılacak.

İsteklilerin açık artırmaya katılabilmeleri için ihale gününden en az bir gün öncesi saat:17.00’ye kadar Yahyakaptan Mahallesi Çamsakızı Caddesi No:8/1 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan İl Müdürlüğümüz 2. Katındaki İnşaat ve Emlak Servisine başvurarak açık artırma şartnamesini okuyup imzalamaları ve aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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