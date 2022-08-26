SGK Ödeme Yönetmeliği yeniden düzenlendi! SGK ilaç geri ödemelerinde yeni dönem!

Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları, Resmi Gazete’nin 25 Ağustos 2022 tarihli 1. Mükerrer sayısında yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tıbbi Cihaz Fiyatlarında Yapılan Sağlık Uygulama Tebliği Düzenlemeleri ile genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde yüzde 10’dan yüzde 100’e kadar değişen oranlarda artış yaparak iyileştirme sağladı.

İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanan ilaçlar ile finansmanının sağlanılması talebinde bulunulan ilaçların türleri, miktarları, kullanım süreleri ile bu ilaçların ödeme usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanan İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği, Kurumca oluşturulan İlaç Geri Ödeme Komisyonu, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu ve Sekretaryanın çalışma usul ve esasları ile ilaç başvuruları ve değerlendirme kriterlerini kapsıyor.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki değişiklik

SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i de aynı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan SUT değişikliği ile Sağlık Hizmetleri İşlem Puanlarına Yönelik Olarak Sağlık Uygulama Tebliği Düzenlemeleri kapsamında sağlık hizmeti sunumunun sürekliliğinin sağlanmasını teminen, SUT’ta yer alan diyaliz tedavilerinin de bulunduğu tüm paket işlem puanlarında ve diş işlem puanlarında yüzde 40 oranında artış yapıldı. Yoğun bakım tedavileri için resmi üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına ödenen ilave oranlar ise yüzde 60’tan yüzde 100’e çıkarıldı.

Tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde iyileştirmeler

Tıbbi Cihaz Fiyatlarında Yapılan Sağlık Uygulama Tebliği Düzenlemeleri ile de genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde yüzde 10’dan yüzde 100’e kadar değişen oranlarda artış yapılarak iyileştirme sağlandı.

Yurtdışından Temin Edilen İlaçlara Yönelik Olarak Sağlık Uygulama Tebliği Düzenlemeleri kapsamında ise Lambert eaton miyastenik sendrom ve konjenital myastenik sendrom tanılı hastaların tedavisinde kullanılacak yeni bir ilaç yurtdışı ilaç listesine eklendi. Ayrıca kas tutulumu gösteren söz konusu genetik hastalıklar için katılım payı muafiyeti ile geri ödeme kriterlerine ilişkin güncellemeler yapıldı. Nadir bir hastalık olan zellweger sendromu ve kalıtsal safra asit metabolizması bozuklukları tanılı hastaların tedavisinde kullanılan ilacın ise katılım payından muafiyeti ile kullanım koşullarına yönelik düzenlemeler yapılarak hastaların bu konudaki talepleri olumlu şekilde karşılandı.