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Gündem SGK merkezleri cumartesi günü de açık olacak
Gündem

SGK merkezleri cumartesi günü de açık olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Merkezlerinin cumartesi günü açık olacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 11:21:00 -
SGK merkezleri cumartesi günü de açık olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Merkezlerinin cumartesi günü açık olacağı belirtildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan (SGK) yapılan açıklamada , "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31 Aralık Cumartesi saat 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 arasında hizmet verecektir" ifadeleri yer aldı.

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Yorumlar

Çıraklık okulu

1999 öncesi çırak sigortası sgk prim emeklilik gününden sayılmalı bunun çıkmadığı bir eyt asla kabul etmiyor reddediyoruz.

Dolu mağdur var

Vicdan sahibi millet vekilleri ne bürokratlara devlet yetkilisi herkeslere sesleniyoruz toplum sizden yardım bekliyor 99 gerisinde çırak sigortalısı olup daha 13 yaşında en ağır işlerde haftanın 5 günü çalış 1 günü okula gitmiş. Çırak sigortası ödenmiş ama şuanda bu primler emeklilik ten gününden sayılmadığı için milyonlarca mağdur var. Sistemi kuran devlet. Öyleyse çırak sigortalısı primleri emeklilik günlerinden sayılmalı dır. Lütfen gereğini yapınız. Umarım sesimiz duyulur. Saygılar sevgiler.
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