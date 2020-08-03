SGK girişi olanlar dikkat: Başvuranlara 801 TL ödeme yapılacak

Vefat eden kişinin yakınlarına sadece bir defaya mahsus olmak üzere, belli bir tutarda, SGK tarafından cenaze ödeneği veriliyor. Peki, 2020 yılında cenaze yardımı ne kadar oldu? Cenaze yardımı ne zaman alınabiliyor? Bu yardımı almak için başvuru şartları nelerdir? 801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuruların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Öncelikle, vefat tarihinden sonra en geç 5 yıl içerisinde başvuruda bulunabilir, ödemeyi alabilirsiniz. 5 yılı geçen vefatlar sonrasında kişinin hakkından vazgeçmiş olduğu kabul edilir. SGK'nın vatandaşlara vermiş olduğu cenaze yardım başvuru için hazırlanan dilekçeyle direkt olarak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunması gerekmektedir.

Cenaze yardımının tutarı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre TÜFE oranlarındaki artış baz alınarak 2019 yılında 716 TL olan cenaze yardımı 2020 yılı için 801 TL olarak belirlendi.

Cenaze yardımı kim başvuru yapabilir?

SGK tarafından yapılan cenaze yardımı için vefat eden kişinin sigortalı olması önemli. Vefat eden sigortalının cenazesi için masraflarını karşılamak adına yardım talep edebilecek olan yakınları sırasıyla şöyledir:

Öncelikli hak sahibi, nikahlı eşi sayılır.

Eşi yoksa ölen kişinin nüfusuna kayıtlı çocukları başvuru yapabilir.

Çocukları yoksa anne ve babası cenaze yardımı alabilir.

O da yoksa kardeşleri talepte bulunabilir. Ödenek kardeşlerine eşit olarak dağıtılır.

Birinci dereceden yakını bulunmayan kişiler için masraf yapan yakını cenaze giderlerini belgelendirdiğinde cenaze yardımı alabilir.

Birinci dereceden bir yakını varken onun yerine vefat eden kişinin amcası, dayısı, halası gibi başka bir yakını başvuru yaparsa geçerli olmuyor.