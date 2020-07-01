SGK emekli avans başvuru emekliye avans ödemeleri başladı mı?

Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanından, mevcut emekliler de yararlanmak istiyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş yani en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek. Sabah’ın haberine göre, Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere avans imkanı sunuluyor. Maaşı 90 gün içerisinde bağlanamayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. Avansın tutarı da 3 net asgari ücret tutarında, yani bu yıl için 6 bin 972 lira oluyor. Şimdi bu fırsatın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi, tutarının da 3 maaş kadar olması bekleniyor.

Eğer talepler hayata geçerse, tüm emekliler SGK'ya yazılı olarak başvurarak avans talep edebilecek.Bu yöntemle maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Düzenleme kabul edilmesi durumunda emekli avans başvuruları SGK’ya yapılacak.