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SGK borç yapılandırmasında son 2 gün!

Hükümetin ikinci şans verdiği SGK prim borçlarını yapılandırma süresi 2 gün sonra doluyor. Yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendiren uygulama, eksik primi olduğu için emekli olamayanlar da yapılandırmadan yararlanarak emekli olabiliyor.

26 Şubat 2019 Salı 16:53
SGK borç yapılandırmasında son 2 gün!

Hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara ve yapılandırması bozulanlara ikinci bir fırsat sağladı.

28 Şubat'a kadar ödeme yapanlar, borçlarından kolayca kurtulacak. GSS borcunu gecikme cezasız ve zamsız ödeme imkanı 31 Aralık'ta sona erdi. Bu tarihe kadar ödeme yapanların Nisan 2018 ve öncesine ait ödenmeyen borçlarının gecikme cezası ve zammı silindi. Sağlanan yeni imkanla ise süre uzatıldı. 28 Şubat'a kadar ödeme yapanlar, borcunu sadece ana parayı ödeyerek kapatabilecek. Vergiprim borç yapılandırması bozulanlar da ikinci bir şans elde etti. Bu kişiler, 28 Şubat'a kadar ödeme yaparsa, borcu daha az ödemeyle kapatma yolunu açan yapılandırma kapsamına girecek. Bunun için yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenememiş taksit/ peşin ödeme tutarlarının geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat'a kadar yatırılması yeterli.

Borcunu ödeyen emekli olabilecek

Borç yapılandırması emeklilik yaşını dolduran ve eksik prim günü bulunanlar için de büyük bir fırsat sunuyor. Eksik prim günü olduğu için emekli olamayanlar, borçlarını yapılandırarak emekli olabilcekler.

'77 TL'lik katkı bedeli ile bu hizmetten yararlanılabiliyor'

Vatandaşlar aylık 77 TL ödeyerek GSS kapsamında haklardan sahip olabilir. Dünyada en düşük maliyetli ve yüksek kapsamlı sağlık hizmeti. Vatandaş gelir testine gitmek istemezse de GSS'de en üst düzeyde prim yatıran sağlık güvencesine sahip olur. GSS konusunda bize herhangi bir şikayet gelmedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:53
  1. SGK
  2. sgk borç yapılandırması

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