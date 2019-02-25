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SGK Başkanı açıkladı: Son tarih 28 Şubat

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, vergi ve prim borçları yapılandırmasının 28 Şubat'a kadar devam ettiğini söyledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:46
SGK Başkanı açıkladı: Son tarih 28 Şubat

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçları ile vergi borçlarını 7143 sayılı Kanun kapsamında geçen yıl yapılandıranlara tanınan ek süre 28 Şubat’ta sona eriyor. Yapılandırıldığı halde ödenmeyen borç tutarını on gün içinde SGK’ya ödeyenler sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarını 28 Şubat’a kadar ödeyenlerden gecikme faizi ve gecikme cezası alınmayacak.

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bağlı özetle şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız bir bankadan bile TC kimlik numarası ile ödeme yapabilecekler. Bir şekilde müracaat edip bizim kayıtlara girenler 29 Şubat'a kadar ödemeyi yapabiliyor.

31 Ağustos olan tarih 28 Şubat olarak belirlendi. SGK Merkez müdürlüklerine gelmelerine gerek yok. İnternet üzerinden de ödemeler yapılabiliyor. Son yapılandrımada son gün saat 12'ye kadar merkez müdürlüklerimiz açıktı.Ödemenin son günü kuyruk olursa mağduriyete izin vermeyiz.

Şu ana kadar 7,5 milyar TL'lik bir tahsilat yaptık işverenler rahatladı. SGK ciddi bir fon temin etmiş oldu.

GSS borçlarını da vatandaşlarımız 28 Şubat'a kadar ödediklerinde gecikme fazileri silşnmiş olacak.

'77 TL'lik katkı bedeli ile bu hizmetten yararlanılabiliyor'

Vatandaşlar aylık 77 TL ödeyerek Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında haklardan sahip olabilir. Dünyada en düşük maliyetli ve yüksek kapsamlı sağlık hizmeti. Vatandaş gelir testine gitmek istemezse de GSS'de en üst düzeyde prim yatıran sağlık güvencesine sahip olur. GSS konusunda bize herhangi bir şikayet gelmedi.

Düzenli prim ödeyenlerin de hakkını korumamız lazım.

İlaç ve tıbbi malzeme ödemeleri

Dünyanın en fazla ilaç geri ödeme listesi olan ülkesiyiz. Kanser ilaçları da aynı şekilde. SGK ilaç konusunda çok dinamik bir kurum."

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:46
  1. Ankara
  2. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı

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