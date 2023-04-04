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Ekonomi SGK-BAĞKUR prim günü eşitleniyor
Ekonomi

SGK-BAĞKUR prim günü eşitleniyor

Yeniakit Publisher
2023-04-04 09:16:00 -
SGK-BAĞKUR prim günü eşitleniyor

Bağ-Kur’lular için gerekli olan emeklilik gün sayısında yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda Bağ-Kur ile SGK arasındaki gün farkı eşitlenecek. Peki yeni düzenleme ile neler değişecek?

Bağ-Kur’da emeklilik gün sayısı düşüyor. Yapılan yeni düzenleme ile SGK ve Bağ-Kur arasında gün farkı kalmayacak. Uzmanlar, küçük esnafa yönelik yeni bir düzenleme gelmesinin gerekliliğine dikkat çekiyor.

Ekonomist Muhammet Bayram konu ile alakalı olarak şu ifadeleri kullandı;

“SSK’lılar 7 bin 200 günde emekli olurken, Bağ-Kur’lular 9 bin günde emekli oluyor. Yani 5 yıl daha geç emekli olabiliyor. Birisi 20 yılda birisi 25 yılda emeklilik yapıyor. Bunun eşitlenmesi söz konusu. Bağ-Kur’lu olupta küçük esnaf olanlar var.

Yani berberler, manavlar, terzi bu kişilerde yanlarında aslında çok az sayıda kişi çalıştırıyor. Emekli olduğunda Bağ-Kur’lular daha az emekli maaşı alıyor. SSK’lılar daha fazla emekli maaşı alıyor ve burada bir adaletsizlik söz konusu.”

Emeklilik zamanı da önemli kısmi emeklilik söz konusu mesela 3600 günde SSK’lılar emekli olabiliyor. Bağ-Kur’lular 5400 prim günü içerisinde emekli olabiliyor. Bu da giderilmesi gereken bir sorun.
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Küçük esnaflar olupta SSK Bağ-Kur primini zor ödeyenler de var. Bu yüzden belli işçi çalıştıran kişiler açısından değerlendirebilir. Yani 5 ila 10 kişi çalıştıranlar şu kadar prim ödeyecek, 5’ten aşağı ödeyenler SSK’ya tabii olacak gibi bir düzenleme yapılabilir. Gerçekten reform niteliğinde olur.”

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Yorumlar

Mustafa

9.000 gün prim günü çok adaletsizlik ve en az maaş bağlanıyor lütfen küçük esnafın yardımcısı olun bu adaletsizliği ortadan kaldırın.

mehmet

ÇOK güzel bir haber inşallah gerçekleşirde biraz rahatlarız
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