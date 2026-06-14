9 ülkede dev operasyon: Türkiye gözünü kararttı, oralardan petrol ve doğal gaz fışkıracak

TPAO, bu hedefler doğrultusunda sadece yurt içinde değil, uluslararası coğrafyalarda da yoğun faaliyet gösteriyor. Özellikle Somali, Libya, Irak, Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkelerde hidrokarbon kaynaklarına yönelik arama ve üretim çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca Afganistan, Bulgaristan, Macaristan ve Rusya’da da geniş bir yelpazede saha araştırmaları yürüten kurum, enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor.