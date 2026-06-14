9 ülkede dev operasyon: Türkiye gözünü kararttı, oralardan petrol ve doğal gaz fışkıracak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), günlük üretim kapasitesini uzun vadede 1 milyon varile çıkararak küresel bir enerji devine dönüşmeyi hedefliyor. Şu anki 300 bin varillik üretimi 2028'de 500 bin varile yükseltmeyi planlayan şirket, bu doğrultuda dünya haritasında stratejik adımlar atıyor. Somali, Libya, Irak, Azerbaycan ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 9 farklı ülkede hidrokarbon arama faaliyetleri yürüten kurum, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonunu uluslararası arenaya taşıyor.