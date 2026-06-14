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9 ülkede dev operasyon: Türkiye gözünü kararttı, oralardan petrol ve doğal gaz fışkıracak
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9 ülkede dev operasyon: Türkiye gözünü kararttı, oralardan petrol ve doğal gaz fışkıracak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), günlük üretim kapasitesini uzun vadede 1 milyon varile çıkararak küresel bir enerji devine dönüşmeyi hedefliyor. Şu anki 300 bin varillik üretimi 2028'de 500 bin varile yükseltmeyi planlayan şirket, bu doğrultuda dünya haritasında stratejik adımlar atıyor. Somali, Libya, Irak, Azerbaycan ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 9 farklı ülkede hidrokarbon arama faaliyetleri yürüten kurum, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonunu uluslararası arenaya taşıyor.

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Foto - 9 ülkede dev operasyon: Türkiye gözünü kararttı, oralardan petrol ve doğal gaz fışkıracak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), küresel enerji arenasında dev bir oyuncu olma yolunda stratejik hedeflerini güncelledi.

#2
Foto - 9 ülkede dev operasyon: Türkiye gözünü kararttı, oralardan petrol ve doğal gaz fışkıracak

Mevcut durumda günlük yaklaşık 300 bin varil petrol ve doğal gaz üretimi gerçekleştiren şirket, üretim kapasitesini hızla artırıyor. Hedeflenen projeksiyonlara göre, 2028 yılında bu rakamın 500 bin varil seviyesine, uzun vadede ise 1 milyon varile çıkarılması planlanıyor.

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Foto - 9 ülkede dev operasyon: Türkiye gözünü kararttı, oralardan petrol ve doğal gaz fışkıracak

TPAO, bu hedefler doğrultusunda sadece yurt içinde değil, uluslararası coğrafyalarda da yoğun faaliyet gösteriyor. Özellikle Somali, Libya, Irak, Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkelerde hidrokarbon kaynaklarına yönelik arama ve üretim çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca Afganistan, Bulgaristan, Macaristan ve Rusya’da da geniş bir yelpazede saha araştırmaları yürüten kurum, enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor.

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Foto - 9 ülkede dev operasyon: Türkiye gözünü kararttı, oralardan petrol ve doğal gaz fışkıracak

Küresel çapta bir enerji şirketi vizyonuyla hareket eden TPAO, sahip olduğu teknik yetkinlikleri farklı coğrafyalara taşıyor. Bu genişleme stratejisi, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefleriyle paralel olarak yürütülüyor. Üretim kapasitesindeki bu artış, TPAO'yu uluslararası enerji piyasalarında daha etkin ve güçlü bir konuma getirecek.

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