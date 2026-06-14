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Yerel Serinlemek için gölete giren müezzin ve imam vefat etti
Yerel

Serinlemek için gölete giren müezzin ve imam vefat etti

Yeniakit Publisher
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Serinlemek için gölete giren müezzin ve imam vefat etti

Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için gölete giren müezzin ve imam vefat etti

Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için gölete giren müezzin ve imam vefat etti
Arhavi Merkez Cami müezzini Mustafa Gedikli (35) ve Güneşli köyü imamı Rüstem Özdemir (27) gezmek için gittikleri Ulaş köyünde serinlemek amacıyla gölete girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Gedikli ve Özdemir, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gedikli ve Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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