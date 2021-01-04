Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,60, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,15 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2020 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,18 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,25, Yİ-ÜFE yüzde 2,36 yükseldi. Enflasyon rakamların açıklanmasıyla birlikte hem memur hem de emekli maaşlarına yapılacak yeni zam da belli oldu.

SGK Bağkur en düşük emekli maaşları ne kadar?

Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında zam alacak. Aralık ayı enflasyonun belli olmasıyla birlikte Bağ-Kur esnaf emeklilerinin en düşük maaşı 2.044 lira 43 kuruş oldu. 2000 öncesi SSK emeklilerin en düşük maaşı 2.419 lira oldu. Memur emeklilerin en düşük maaşı 3.021 lira oldu. Bağ-Kur tarım emeklilerin en düşük maaşı 1524 lira oldu. Kıdem tazminatı tavanı ise 7640 lira oldu. TÜİK, 2020 Temmuz-Aralık enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. Buna göre işçi ve Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8,36 zamlı alacaklar.