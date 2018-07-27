SGK Bağ Kur ve memur emeklileri temmuzda ne kadar zam alacak?

Milyonlarca emeklini gözü kulağı temmuz ayında zira temmuz ayı SGK, BağKur emeklileri için zam ayı aynı zamanda. Peki emekliler temmuzda ne kadar zam alacak? Emekli maaşları ne kadar olacak? Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memurlara yapılacak son dakika zam ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

16.5 milyon emekli temmuz ayında cebine yansıyacak temmuz zammını merak eder oldu. Yıllardır çalışıp emekli olan vatandaşlar bu çalışmanın karşılığını cüzdanlarında görmek istiyor. Türkiye İstatistik Kurumu nisan enflasyon rakamlarını açıkladı. Yeni açıklanan rakamlar sonrası milyonların gözü maaşlara yapılacak zamlara çevrildi. Yeni enflasyon rakamları emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak? 2018 temmuz ayı emeklilere müjde ayı olacak. Milyonlarca emekli enflasyon rakamlarının maaşlarına nasıl yansıyacağını merak ediyor. 2018 temmuz ayı zammına umut bağlayan 16.5 milyon SGK ve Bağ Kur emeklisi yüzde 5.5, memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 oranın zam alacaklar.

SSK-SGK emekli zam farkları 17-26 Temmuz tarihleri arasında

Bağ Kur Emekli Sandığı zam farkları 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Emekli memur maaşları ise 26 Temmuz 2018 tarihi itibariyle ödenmeye başlanacak.

YAŞLI AYLIĞI 500 TL'YE ÇIKACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal; "Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner lira bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin düzenleme var. Yine, 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımızın yaşlılık aylığının 266 liradan 500 liraya çıkarılmasına ilişkin bir düzenlememiz var. Emeklimiz, Ramazan Bayramı'ndan önce, muhtemelen haziranın başında bin lira bayram ikramiyesini almış olacak, hayırlı olsun"

SSK VE BAĞ-KUR'LUYA ÇİFT MÜJDE

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2018 yılında gerçekleşen enflasyon verilerinin ilk 6 ayı geçerli olacak. Yapılacak zam ilk 4 aylık enflasyon doğrultusunda yüzde 4.69 olarak belirtildi. Son 2 ayda gerçekleşecek oranlarla birlikte uzmanların tahminine göre bu oran yüzde 5.5 civarına çıktı. Yüzde 5.5'luk zam tahmininin gerçekleşmesi durumunda emekli maaşlarındaki artış nasıl olacak?

En düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 482 liraya,2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 liradan bin 655 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935,60 liradan 987 liraya çıkacak. alen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da zam oranı yüzde 5.5 çıkarsa 4 bin 727 lira 72 kuruşa çıkacak. Maaşta 246,46 liraya varan artış gerçekleşecek. Ayrıca Temmuz'da maaşlar artacağı için, her ay ödenen ek ödeme de yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında hesaplanan ek ödeme, aylığın yükselmesiyle zamlanacak.

MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI

Memurlara ve memur emeklilerine toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zamyapılacak. Ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde Tüketici Fiyatları Endeksi yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.İlk 4 ayda yüzde 0.69'luk fark çıktı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 5.5 çıkarsa, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3.5 + 1.5 olacak.En düşük maaş memur emeklilerinde bin 978 liradan 2 bin 76 liraya çıkacak. Memur emeklilerinin ek ödemesi de maaşıyla birlikte yükselecek.

MEMUR MAAŞLARINA AİLE YARDIMI ARTIŞI

Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı da artacak. Temmuz zammı yüzde 5 çıkarsa, eş yardımı 231,64 liradan 243,22 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 57 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liradan 28,50 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340,20 lira ödenirken; bu tutar 357,22 liraya çıkacak.