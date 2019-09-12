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Sezonun son erikleri! Ücreti dudak uçuklattı

Erik hasat döneminin bitmesinin ardından tezgâhlarda erik satışı yavaş yavaş azalırken bazı esnaflar kendi üretimi olan bahçe mahsulünü vatandaşa sunmaya devam ediyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:57
Sezonun son erikleri! Ücreti dudak uçuklattı

Eskişehir’de erik sezonunun kapanması sonrasında sezonun son mahsulleri olarak tezgahlara sunulan bahçe ürünleri yüksek rakamlardan satışa çıkarılıyor. Kurtuluş Kapalı Pazar esnafından Emin Özkaya, yeşil erik sezonunun kapandığını belirterek, "Şu an bu eriğin kilosunu 30 liraya satıyorum. Her kilosuna 30-40 tane erik düşüyor, yani tanesi neredeyse 1 liraya geliyor" dedi.

Kurtuluş Kapalı Pazar esnafından Emin Özkaya, yeşil erik sezonunun kapandığını belirtti. Kendileri dışında erik satanların daldan değil, buzhaneden erik tedarik ederek tezgâhlara sunduğunu öne süren Özkaya, "Yeşil eriğin sezonu bitti ve kızıl, kara eriklerin de sezonu bitmek üzere. Kara eriklerden elinde olanlar da daldan getirmiyorlar, buzhaneden getiriyorlar. Ona rağmen biz Eskişehir’de bu yeşil eriği yetiştirip piyasaya sunduk" şeklinde konuştu. 

"Kilosu 30 lira, her kilosuna 30-40 erik düşüyor"

Kendi yetiştirdikleri ve tükettikleri ürünü piyasaya sürdüklerini belirten Özkaya, "Şu an bu eriğin kilosunu 30 liraya satıyorum. Her kilosuna 30-40 tane erik düşüyor, yani tanesi neredeyse 1 liraya geliyor. Bu yeşil eriği Eylül’ün sonuna kadar tezgâhımızda satmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Bu erik bizim kendi yetiştirdiğimiz ürün olduğu için fiyatın düşmesi veya artması söz konusu değil. Başka yerde olmadığından fiyatını 80-100 olarak da biçebilirim ama öyle yapmıyorum. Vatandaş bizim üretimimiz olan bu ürünü daha uygun fiyata yesin diye fırsattan o şekilde abartarak istifade etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:57
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