Sezonun ilk yeni mahsulü arpa borsada 2019-2020 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul Arpa satışa arz edilmek üzere Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) getirildi.

2019-2020 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul Arpa satışa arz edilmek üzere Edirne Ticaret Borsası’na (ETB) getirildi.

Bosnaköy’den Mehmet Ali Demiray’aait 1 ton arpa, Serka Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 1,171TL/kg fiyat üzerinden satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım, üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen salon satışı sonrasında, üretici Mehmet Ali Demiray’a günün anısına 100 litre mazot hediye etti.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım yeni mahsul arpayı getiren üreticiyi kutlayarak bereketli bir yıl diledi.

Edirne Ticaret Borsası Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yeni hasat sezonunun tüm Üyelerimize ve Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

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