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Sezonun ilk yarılarına Medipol Başakşehir damgası

- Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de üst üste 3. kez ilk yarıyı zirvede tamamlamayı garantiledi- Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ilk 15 haftalar itibarıyla, son 5 sezonda ikinci sıradaki takipçisiyle en büyük farkı yakalayan takım oldu- Bu sezon 10. galibiyetini elde eden Abdullah Avcı'nın ekibi, kazandığı maçların 8'ini gol yemeden galip tamamladı

11 Aralık 2018 Salı 11:30
Sezonun ilk yarılarına Medipol Başakşehir damgası


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi.

En yakın takipçileri Kasımpaşa ve Antalyaspor'un 7 puan önünde bulunan turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de üst üste 3. kez sezonun ilk yarısını zirvede tamamlamayı başardı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray'ın ise 8 puan önünde zirvede yer alıyor.

İstanbul ekibi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış ekiplerden Bursaspor'un 14 puan önünde bulunurken, 14 puana sahip Fenerbahçe'nin ise iki katından fazla puana 15. haftada ulaştı.


- Son 5 sezondaki en büyük fark


Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ilk 15 haftalar itibarıyla, son 5 sezonda ikinci sıradaki takipçisiyle en büyük farkı yakalayan takım da oldu.

Kasımpaşa ve Antalyaspor'un 7 puan önünde zirvede yer alan turuncu-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'ın 9 puan önünde yer alan Fenerbahçe'den sonra 15 haftada rakibiyle en fazla puan farkı yakalayan takım olmayı başardı.


Sezon Hafta Lider PuanİkinciPuan Fark
2018-2019 15 Medipol Başakşehir 33 Kasımpaşa 26 7
2017-2018 15 Galatasaray 32 Medipol Başakşehir 30 2
2016-2017 15 Medipol Başakşehir 35 Beşiktaş 32 3
2015-2016 15 Beşiktaş 35 Fenerbahçe 34 1
2014-2015 15 Beşiktaş 35 Fenerbahçe 33 2
2013-2014 15 Fenerbahçe 38 Beşiktaş 29 9


- 8. kez gol yemeden kazandı


MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek bu sezon 10. galibiyetini elde eden Medipol Başakşehir, bu maçlarda kalesini de gole kapattı.

Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon kazandığı 10 maçın 8'inde kalesinde gol görmedi.

Medipol Başakşehir, bu sezon kazandığı 10 maçta tam 18 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.

İstanbul temsilcisine kazandığı maçlarda Akhisarspor ve Çaykur Rizespor 1'er gol atmayı başardı.




Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:30
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  4. SÜPERLİG

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