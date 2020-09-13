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Spor Sezonun ilk derbisi Kara Kartal'ın!
Spor

Sezonun ilk derbisi Kara Kartal'ın!

Süper Lig'in ilk haftasındaki derbide Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 23:12:00 -
Sezonun ilk derbisi Kara Kartal'ın!

Süper Lig'in ilk haftasının en çok merak edilen maçı oynandı.

Beşiktaş mağlup etti

Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşılaştı.

Mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 3-1'lik skor ile kazanmayı başardı.

Beşiktaş ilk yarıyı önde kapattı

Beşiktaş'ı öne geçiren, 29. dakikada attığı gol ile Tyler Boyd oldu. Boyd'un ağları havalandırması ile Kara Kartal ilk yarıyı önde kapattı.

Cüneyt Çakır uyardı! İkinci sarı kart ihraç getirdi

VAR hakemi Cüneyt Çakır'ın ikazı üzerine ise monitörden incelemede bulunan hakem Ali Şansalan, Flavio'nun Atiba'ya ceza sahası içerisinde faul yaptığını belirledi. Bunun üzerine Brezilyalı oyuncu ikinci sarı kartı sebebi ile oyundan ihraç edildi.

Bernard Mensah, kazanılan penaltı vuruşunu 64.dakikada filelere yolladı.

Fark 3'e yükseldi

74. dakikada Jeremain Lens, Dorukhan Toköz'ün asisti ile farkı 3'e yükseltti.

Bordo-mavili ekibin tek golü

Trabzonspor'un tek golünü ise Abdülkadir Ömür kaydetti. Ömür, Welinton ve Ersin'in anlaşmazlığının ardından çabukluğu ile golü 86. dakikada atmayı başardı.

Beşiktaş 3 puanı kaptı

Bu sonuçtan sonra siyah-beyazlılar sezona 3 puan ile, bordo-mavililer ise puansız başladı.

İkinci hafta

Süper Lig'in ikinci haftasında bordo-mavililer Denizlispor'a konuk olacak.

Beşiktaş ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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