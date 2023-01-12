Sezonun en iddialı işi geliyor! Çok az kaldı...

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında 19 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de izleyici ile buluşmak için gün sayan, sezonun en iddialı yapımı “Al Sancak” ın afişi yayınlandı. Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan’ın yer aldığı afiş, kısa süre içeresinde büyük beğeni topladı.

Yayınlanan tanıtımlarıyla da izleyiciden tam not alan dizinin başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Dizide; R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ahmet Yenilmez gibi başarılı isimler de rol alıyor. Dizinin senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğuna ise M. Can Emre oturuyor. Al Sancak 19 Ocak Perşembe günü TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

Yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren kahramanların hikayesi;

Enerji krizi, açlık ve terör gibi sorunlarla boğuşan dünya için başlayan yeni sürecin adı kaostur. Bu karanlık tablo içinde yüzüncü yılını idrak eden Türkiye Cumhuriyeti için sınırlarını korumak ve sınır ötesinde var olmak vazgeçilmez hale gelir.

Milli Teknoloji hamlesini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yeni döneme uygun çok daha etkin güvenlik stratejileri üretir. Bu doğrultuda TSK; özel kuvvetler bünyesinde yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar icra eden seçkin timler oluşturur. Bu timlerden biri de Pençe Timi’dir. Pençe Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmekle kalmaz; “Barışın güvercini, savaşın kartalı” olarak caydırıcılığıyla her alanda Türkiye’nin elini güçlendirir. Ülkesinin ve insanlığın selameti adına dünyanın farklı coğrafyalarında fedakarca mücadele eder. Al Sancak, uğruna gece gündüz demeden ateşin içine atılmaktan asla geri durmaz. Birbirine son derece bağlı olan Pençe timi, takdir edilmeyi beklemeden ödülde en sonda, görevde ise en başta durur.

Al Sancak; yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesidir.

Sezonun en iddialı ve merakla beklenen dizisi “Al Sancak” 19 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Al Sancak Tanıtım: https://www.youtube.com/watch?v=se1roeuIONA

Al Sancak Afiş: https://we.tl/t-dbzaWWp3Gl