Sezonun en iddialı dizisi... Pençe timi apar topar harekete geçti!

Sezonun en iddialı dizisi Al Sancak yeni bölümüyle bu akşam TRT 1’de.

Nadia ve Mithat arasında büyük çatışma!

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Al Sancak 5. bölümüyle bu akşam (2 Mart Perşembe) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Al Sancak’ta Nadia; Ali’nin vicdanını sızlatmayı başarırken, Bahar ise Süleyman’ı ikna etmeye çalışmaktadır. Öte yandan Mithat, Nadia’nın yaşadığını öğrenir.

Nadia, Ali’nin vicdanını sızlatıyor

Nadia’nın ailesinin içine girmesine sinirlenen Ali onunla tartışmış ve hiç beklemediği bir cevap almıştır. Ali’ye değer verdiğini, onu önemsediğini söyleyen Nadia çekip giderken söyledikleriyle de Ali’nin vicdanını sızlatmayı da başarmıştır. Ali Nadia’nın gitmesini göze alacak mıdır?

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Süleyman ve Bahar arasında neler yaşanacak

Diğer yanda büyük bir sınav veren Süleyman’la Bahar’ın ilişkisi de yeni bir aşamaya gelecektir. Bahar’ın çabaları Süleyman’ı ikna etmeye yetecek midir? Pençe Timi, bu olay karşısında ne yapacaktır?

Berna, Ali’nin gizli dünyasını keşfediyor

Tüm bunlar olurken Berna da Ali’nin evine ziyarete gidecektir. Ali’nin evde olmamasını fırsat bilen Berna merakına yenilip etrafı kolaçan ederken, Ali’nin garajındaki gizli dünyaya tanıklık edecektir. Berna’nın öğrendikleri, Ali’nin başına iş açacak mıdır?

Diğer yandan Ali’nin hala ona güvenmediğini anlayan Nadia, füze tehdidini ortadan kaldırmak için Travor’la işbirliği yaparak bireysel operasyona gider. Aslı’nın istihbaratı sayesinde Travor’un yerini öğrenen Pençe Timi de aynı yere operasyon düzenlemektedir. Operasyon alanına giden Ali, Travor’la Nadia’yı yan yana görünce şaşkınlığını gizleyemez. Ali ve Nadia’nın kavgasına şahit olan Selim ise artık Ali’yle yüzleşir.

“Al Sancak” 5. Bölümüyle 2 Mart Perşembe saat 20.00’de TRT 1’de!

AL SANCAK KÜNYE

YÖNETMEN: Günay Günaydın

SENARYO: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan

OYUNCULAR: Uğur Güneş (Ali), Gülsim Ali İlhan (Nadia), R.Aybars Düzey (Selim), Emre Dinler (Cengiz), Cem Kurtoğlu (Sacit), Ahmet Yenilmez (Çelebi), Osman Soykut (Mithat), İdris Nebi Taşkan (Aras), Gözde Türker Güler (Aslı), Ahmet Olgun Sünear (Selçuk), Melih Özdoğan (Sabri), Tezhan Tezcan (İsmail), Ömer Faruk Aran (Bora), Murat İnce (Mustafa), Fatih Gühan (Süleyman), Çağlar Sayın (Hüseyin), Suna Ayar (Büşra), Eslem Akar (Sedef) Asuman Çakır (Muazzez), Mine Kılıç (Berna), Ayşen Sezerel (Emine), Hatice Sibel Aytan (Bahar), Abidin Yerebakan (Vedat), Mazhar Alican Uğur (Atilla) Zeynep Koltuk (Amy), Behiye Özlem Özurul (Süheyla), Tevfik Erman Kutlu (Novak)