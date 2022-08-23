Sezonluk değil ömürlük tatil keyfi: Sur Yapı Tatil Evleri

Yorucu geçen bir senenin ardından kim iyi bir tatile ‘hayır’ diyebilir ki! Son yıllarda tatil fiyatları bir hayli yükseldi. 3-4 kişilik aileler bile bir hafta için binlerce lirayı gözden çıkartabiliyor. Sur Yapı ise Antalya’da yapımına başladığı Tatil Evleri ile sezonluk değil ömürlük yuvalarla tatil imkanı sağlıyor. Devre mülk kültürüne farklı bir boyut kazandıran Sur Yapı Tatil Evleri’nin Antalya’nın hangi ilçesinde bulunduğu, ücretlerin ne kadar olduğu ve misafirlerine hangi hizmetleri sunduğu merak ediliyor?

Devre mülk nedir?

Devre mülk, bir mülke ait kullanım haklarının belirlenmiş özel bir şekilde kullanılması için oluşturulmuş özelliktir. Bu özellikler genellikle kat mülkiyeti olarak bilinen kullanım hakkının birden fazla bölüme ayrılarak dağıtılmasıyla çözüm bulmuştur. Paylaşanlara mülkiyetin tüm özelliklerini kullanmak için belirli bir süre (genellikle her yıl hemen hemen aynı tarihlerde, bir hafta gibi) ayrılmıştır. Bölümlere sahip olanlar, temelde mülkiyet için aynı oranda hak talep edebilir, bu kullanma haklarını kiraya verebilir ya da kendileri kullanıp, kullandırabilirler.

Sur Yapı Tatil Evleri nerede?

Sur Yapı Tatil Evleri, Antalya'nın Kepez Mahallesinde bulunuyor. Antalya Bulvarı üzerinden şehrin istediğiniz noktasına aracınızla rahat bir şekilde gidebileceğiniz gibi, şehrin toplu ulaşım hattı Antray’ın evinize komşu istasyonuyla otobüs terminaline, Kaleiçi’ne ve Antalya Havalimanı’na da tek vasıtayla rahat bir ulaşım sağlayabilirsiniz.

Sur Yapı Tatil Evleri’nde konsept nedir?

Devre mülk anlayışını farklı bir noktaya getiren Sur Yapı misafirlerine havuzdan saunaya onlarca hizmet sunuyor. Beş yıldızlı otel konforu sunan tesiste kadınlara özel bir havuz bulunuyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için tematik havuzlar; dalga havuzu, plajlı havuz, sonsuzluk havuzu, sıcak su havuzu, soğuk su havuzu ve zen havuzu bulunuyor.

Havuzun yanı sına Sur Yapı Antalya Evleri'nde özel plaj imkanı bulunuyor. Tüm yılın yorgunluğunu atmak isteyenlere ayrıca Sur Yapı Tatil Evleri'nde; Türk hamamı, buhar odası, masaj, tuz odası, sauna, macera duşları, şok duşları ve cilt bakımı hizmetleri veriliyor.

Tatil yalnızca güneş, kum ve deniz demekten ibaret değildir. Sur Yapı bu sebeple konuklarının ormanla iç içe aktiviteler yapmasına olanak sağlıyor. Tesiste bisiklet parkuru, yürüyüş yolları, kır kahvesi. macera parkuru yer alıyor.

Yaz boyunca sporla meşgul olmak isteyenlere içinse tesiste; tenis kortları, basketbol sahası, futbol sahası hatta paintball sahası bile yer alıyor.

Sur Yapı Tatil Evleri’nde çocuklar için hangi aktiviteler bulunuyor?

Zorlu bir eğitim-öğretim yılının ardından çocuklar yaz boyunca dolu dolu keyifli anlar geçirmeyi arzu ediyor. Aileler de bu sebeple Sur Yapı Tatil Evleri’nde çocuklarına yönelik hangi aktivitelerin yer alacağını araştırıyor. Havuz, macera parkı, oyun alanları ve çocuk kulübüyle Sur Yapı Evleri, ebeveynlerin aradığı hizmeti sunuyor.

Sur Yapı Tatil Evleri’nde devre mülk fiyatları nedir?

Kısa bir süre önce üçüncü etap satışları başlayan Tatil Evleri’nin fiyatları merak ediliyor. 1+1 evlerin 1 haftalığı haziranda 80 bin TL, temmuz ve ağustosta ise 100 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Devre mülklerde bilindiği gibi fiyatlar mevsimlere, periyotlara ve dairenin oda sayısına göre farklılık gösteriyor.