0553 313 94 23

"Sezona eksi 6 puanla başlamak üzücü bir şey"

- Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa:"Yine hikayesi bol olan, belki değişik yüzleri kazandırdığımız bir süreci yaşarız"- "Sezonu bitirmiş olduğumuz kadroyla tekrar başlayabilirsek 6 puan, büyük bir fark değil"

02 Temmuz 2019 Salı 20:43
"Sezona eksi 6 puanla başlamak üzücü bir şey"


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, eski futbolcuları Sebastian Pinto'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından kulübe 6 puan silme cezası verilmesine ilişkin, "Sezonu bitirmiş olduğumuz kadroyla tekrar başlayabilirsek 6 puan, büyük bir fark değil." dedi.

Çapa, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, geçen sezon zorlu bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

Birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir sezona başladıklarını ve zorlukları yine hep beraber aşacaklarını belirten Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon, geçen sezonlardan kolay olmayacak. Hepimizin amacı, Eskişehirspor'un bir an önce tekrar düzlüğe çıkabilmesi. Bunun için de el birliğiyle sahiplenirsek işimizi kolaylaştırmış oluruz. Ümit ediyorum ki güzel bir sezon bitiririz. Yine hikayesi bol olan, belki değişik yüzleri kazandırdığımız bir süreci yaşarız. Hem Eskişehirspor hem de Türk futbolu kazanmış olur. Sezona eksi 6 puanla başlamak üzücü bir şey. Geçen sezon 31 Ağustos'a kadar transfer tahtası ile ilgili ümitlenmiştik ancak olmadı. İlk 8 haftaya baktığınızda 4 puan aldığımızı görüyoruz. Sezonu bitirmiş olduğumuz kadroyla tekrar başlayabilirsek 6 puan, büyük bir fark değil."

Çapa, takıma katılmayan yerli ve yabancı futbolcular ile bire bir görüştüğünü, belirli ödemelerin yapılmasının ardından oyuncuların yakın bir zamanda takıma katılacağını aktardı.

Polonya'da kamp yapacaklarını anımsatan Çapa, şunları kaydetti:

"Tesadüfen gelişen bir organizasyon oldu. Kamp organizasyonlarıyla uğraşan arkadaşlarımız var. Aslında hem Polonya hem de Afyonkarahisar kampı, Beşiktaş için organize edilmiş bir kamptı. Bir iki hafta önce arkadaşımız aradı, 'Biz, Beşiktaş için böyle bir kamp süreci ayarlamıştık ancak onlara Japonya'dan iyi bir teklif geldi, oraya gidecekler. Oranın parası ödendi, size herhangi bir maliyeti olmayacak. Eskişehirspor'un durumunu biliyoruz, sizi de çok yakından tanıyoruz, bunu size sunmak isterim.' dedi. Biz de teşekkür ettik. Yönetime programı anlattım. Yönetimimiz de olumlu karşıladı."

Bu arada Eskişehirspor, gerçekleştirdiği antrenmanla 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına başladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 20:43
  1. Eskişehirspor
  2. Fuat Çapa
  3. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üzerine evin tavanı çöktü
    1. Üzerine evin tavanı çöktü
    2. Sosyal medyayı sallayan soru! 'Donald..
    3. Denize giren 2 kardeşten biri boğuldu
    4. Alman Savunma Bakanı’nın AB Komisyon..
    5. Bülent Arınç'tan 'edepsizler' için..
    6. Babacan bu hafta istifa edecek mi?
    7. ABD'de bir düzensiz göçmen daha..
    8. "Sezona eksi 6 puanla başlamak üzücü..
    9. Medipol Başakşehir’den Emre..
    10. Sadakataşı kurban hisse fiyatlarını..
    11. Zonguldak’ta terör operasyonunda 5..
    12. Bartın Üniversitesi öğrencilerine..
    13. Yamaç paraşütü yaparken ağaca takılıp..
    14. Kaza yapan otomobil apartman boşluğuna..
    15. KPSS 2019 sınava girerken hangi..
    16. Galatasaray'ın yeni transferleri iddialı
    17. Doğuş Kilisesi tehlike altındaki dünya..
    18. Başakşehir topbaşı yaptı
    19. Rus su altı araştırma gemisindeki yangın
    20. Pence'in seyahatini iptal etmesi Beyaz..
    21. KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
    22. Eskişehirspor’da yeni sezon..
    23. "Görele Dondurması" coğrafi işaret aldı
    24. AB liderleri, AB Konseyi Başkanlığına..
    25. AB liderleri, AB Komisyon..
    26. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can:..
    27. Başkentte yaklaşık 3 ton kaçak..
    28. Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da
    29. Akhisar Belediyesi doğal yaşam alanı..
    30. "Kırmızı periler diyarı" turistleri..
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."