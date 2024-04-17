Sezgin Tanrıkulu'ndan Kobani mesajı! Terör sevicilere sahip çıkıp iktidarı hedef aldı

6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin görülen davada eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, hükmü açıklamak üzere davayı 16 Mayıs'a erteledi.

Kobanê Davası'na ilişkin "AKP’nin siyasi gündemine ve siyasi ihtiyaçlarına göre açılmış, başlatılmış ve yürütülmüştür" yorumunu yaptı.

CHP'li Tanrıkulu, yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla sokak olaylarının yaşanmasına sebep olan, "Biz daha başkan APO'nun heykelini dikeceğiz" sözlerinin sahibi Demirtaş ile "Biz sırtımızı PYD'ye / YPG'ye / PKK'ya dayadık" ifadelerini kullanan Yüksekdağ'a sahip çıktı. Tanrıkulu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında iktidarı hedef aldı: Bu dava AKP’nin siyasi gündemine ve siyasi ihtiyaçlarına göre açılmış, başlatılmış ve yürütülmüştür; Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Anayasa Referandumu gibi Türkiye’de siyasal rejimin de başka türlü şekillenmesine neden olan süreçlerde gerçekleşmiştir.

Demirtaş ile SEGBİS üzerinden görüşme talebinde bulundu!

Sezgin Tanrıkulu öte yandan avukat beyanları sırasında, mahkeme başkanından SEGBİS üzerinden dosyanın tutuklu sanığı Selahattin Demirtaş ile görüşme talebinde bulundu. Mahkeme başkanı, usule aykırı olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti.



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