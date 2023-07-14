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Gündem Sezgin Tanrıkulu da Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı
Gündem

Sezgin Tanrıkulu da Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı

Yeniakit Publisher
2023-07-14 09:10:00 -
Sezgin Tanrıkulu da Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı

CHP'de seçim hezimeti sonrası sular durulmuyor. İmamoğlu'nun başlattığı hareket CHP'deki diğer muhalif grupları da hareketlendirdi. Son olarak Sezgin Tanrıkulu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçtiği ortaya çıktı.

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İktidar İçin Değişim" sloganıyla başlattığı hareket, diğer muhalif grupları da canlandırdı.

Terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılan ve TSK'ya birçok iftira atan Sezgin Tanrıkulu'nun da Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçtiği öğrenildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Tanrıkulu'nun Kılıçdaroğlu ve ekibinin fişleme yaptığına dair bazı bilgileri danışmanlarıyla paylaştığı iddia edildi.

Tanrıkulu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı net bir tavır aldığı bildirilirken bazı milletvekillerine bu yönde kulis yaptığı, değişim talebinde bulunanlarla ortak hareket etmeye çalıştığı belirtildi.

CHP'de kavgasız değişim için genel başkanlık için adı geçen Özgür Özel'in ise Aykut Erdoğdu ve birkaç vekille ortak çalışma yürüttüğü iddia edildi.
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Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Bir alay çakal sürüsü. Geçmişi de geleceği de bu.

Suphi demirci

Parti değil,kadınlar hamamı ..herkesten ayrı ayrı ses çıkıyor..atış serbest yeyin birbirinizi.size bu yakışır..terör uzantılarının ve gezicilerin sarsılmaz savunucusu CHP..Atatürk ilkeleri ve KK ..iki zıt kutup
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