Sezgin Tanrıkulu da Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İktidar İçin Değişim" sloganıyla başlattığı hareket, diğer muhalif grupları da canlandırdı.

Terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılan ve TSK'ya birçok iftira atan Sezgin Tanrıkulu'nun da Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçtiği öğrenildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Tanrıkulu'nun Kılıçdaroğlu ve ekibinin fişleme yaptığına dair bazı bilgileri danışmanlarıyla paylaştığı iddia edildi.

Tanrıkulu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı net bir tavır aldığı bildirilirken bazı milletvekillerine bu yönde kulis yaptığı, değişim talebinde bulunanlarla ortak hareket etmeye çalıştığı belirtildi.

CHP'de kavgasız değişim için genel başkanlık için adı geçen Özgür Özel'in ise Aykut Erdoğdu ve birkaç vekille ortak çalışma yürüttüğü iddia edildi.

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