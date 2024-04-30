Sezgin ne iş? CHP’li vekilin “masum avukatları” azılı terörist çıktı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, masum gibi gösterilmek istenilen Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’ya 10 yıl, paravan dernek üyesi Barkın Timtik’e de 12 yıl hapis cezası verdi. Örgüt mensubu avukatların duruşmasına CHP’li Sezgin Tanrıkulu katılmış, teröristlerin masum olduğunu öne sürmüştü.

CEZALAR ONANDI

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2022 yılının kasım ayında verdiği kararda, Kozağaçlı ve Timtik, 'örgüt üyeliği' suçunu işledikleri gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararında, Kozağaçlı hakkında verilen karar 10 yıl 15 ay olarak düzeltildi ve onandı. Timtik'e verilen 12 yıllık cezada da onama kararı çıktı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kozağaçlı ve Timtik'e verilen 'örgüt propagandası' suçlamasıyla verilen hapis cezasının ise istinaf mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

ÜYE AVUKATLARIN CEZALARI İSTİNAF MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

2022 yılının kasım ayında İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, Kozağaçlı ve Timtik'le birlikte 18 avukat hakkında toplamda 156 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Yargıtay'ın kararında, dernek üyesi avukatlar Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serkan Arıkanoğlu, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz, Selda Yılmaz, Taylan Tanay, Betül Vangölü Kozağaçlı, Güçlü Sevimli ve Gülvin Aydın hakkında 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının da istinaf mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

DURUŞMASINA CHP’Lİ TANRIKULU KATILIP DESTEK VERMİŞTİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'deki binasına operasyon yapılmıştı. Operasyonda, binanın üst katındaki gizli bölmelerde saklandığı ortaya çıkan Barkın Timtik yakalanmıştı. DHKP/C’lİ Timtik’e CHP’den destek gelmişti. Sezgin Tanrıkulu Timtik’e destek için duruşmasına katılmıştı. Twitter hesabı üzerinden bir de tweet atarak terör şüphelisine destek çıktı. Sezgin Tanrıkulu attığı tweette; "ÇHD davasında yargılanan avukatların tutuklama incelemesi 37. ACM'de yapıldı. Tutuklu sanıkların olmadığı, avukatların tahliye konusunda talepte bulunmadan salondan atıldığı, başkanın bunlara tek başına karar verdiği bir ortama "yargılama" denir mi?" dedi.

DHKP-C’DEN KİM ALINDIYSA SEZGİN ORADA

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklu Berkay Ustabaş'a destek için de İstanbul Adliyesi'ne gelmişti. Tanrıkulu, adliye önünde söz konusu terör şüphelisi için açılan pankartın ucundan tutmuştu.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDEKİ SALDIRGANI DA O İSİM EĞİTMİŞTİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’na DHKP-C'li teröristler silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Adliyenin D kapısından giriş yapmak isteyen Emrah Yayla(43) ve Pınar Birkoç (25) isimli teröristler GBT kontrolü sırasında tespit edilmiş, polislere göz yaşartıcı biber gazı sıkan teröristler ile polis ekipleri arasında çatışma çıkmıştı. Çatışma sırasında teröristler C kapısına yönelirken, ilk olarak Emrah Yayla, başından vurularak öldürülmüştü. Sırtındaki çantayı yere bırakan diğer terörist Pınar Birkoç’un liseli Dev-Genç komitesinde bulunduğu, 2015’te Gazi Mahallesi’nde DHKP-C’li Günay Ö.’nün cenazesinden sonra polise molotof atan 5 kişilik grupta olduğu belirlendi. 2021'de itirafçı olan DHKP-C’li A.K. Birkoç'un Halkın Hukuk Bürosu’nda örgütsel eğitim aldığını söyledi. Büroda Barkın Timtik'in örgütsel eğitim verdiğini anlatan A.K. "Davalarım için büroya gittiğimde gördüm. Pınar bana Barkın Timtik ile eğitim çalışması yaptıklarını söyledi” dedi.