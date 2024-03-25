Sezer: 12 milyar dolarlık AB pazarına mutlaka girmeliyiz

Sezer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde İstanbul, Ege ve Akdeniz olmak üzere üç su ürünleri ve hayvansal mamuller birliğinin bulunduğunu, 2023’te bu birliklerin toplam 3 milyar 486 milyon dolar ihracat yaptığını ifade etti. AB’nin kendi sanayicisini korumak için uzun yıllardır Türkiye’den beyaz et girişine izin vermediğini anlatan Sezer, şunları kaydetti: “Türkiye, su ürünleri ve balıkta AB’nin en büyük tedarikçisi. Ancak tavuk ve ürünlerinde kapılar kapalı. Çünkü malımız onlarınki kadar kaliteli, lojistik avantajımız var, onlardan çok daha ucuza üretebildiğimiz için bizimle rekabet edemeyeceklerinden karşı çıkıyorlar. Bu sektörün ihracattaki geleceğini kurtarmak ve daha da geliştirmek için 12 milyar dolarlık AB pazarına mutlaka girmeliyiz. Ancak bizlerin de bu pazarı zorlaması için elimiz kolumuz bağlı. Hükümetler arası bir konu. Tarım Bakanlığımızın ciddi ve etkili bir şekilde bu konunun üzerine gitmesi, muhatapları ile masaya oturarak, AB pazarın açılması için sektöre destek vermesi gerekiyor. Aynı şekilde Çin pazarının yeniden açılması için de destek bekliyoruz. Çin pazarı açılırsa sektör ihracatımız bir anda 300 milyon dolar artar. Çünkü çok büyük alıcı.”