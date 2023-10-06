Terör sevici Sezai Temelli'ye soruşturma!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Milletvekili Sezai Temelli hakkında, TSK'nın terör örgütlerine yönelik operasyonlarıyla ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.
HDP/YSP'li Sezai Temelli, terör örgütü PKK'nın yayın organı MedyaHaber'e konuşarak TSK'nın operasyonlarını hedef aldı. TSK'nın sivilleri öldürdüğü yalanını ifade eden Temelli, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları kınamaya kalkıştı.
Temelli, "Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor" dedi.
Terör propagandası yaptı
Hükümetin sivilleri hedef aldığı yalanını dile getiren Temelli, "Olan Kürt halkına, Kürt çocuklarına oluyor çünkü hedef Irak ve Suriye Kürdistan'ıdır." diye konuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Temelli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
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"28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin; Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 5 Ekim 2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 Sayılı TCK'nun 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır"