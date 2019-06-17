Sezai Karakoç oy vereceği ismi açıkladı!

Yüce Diriliş Partisi Lideri Sezai Karakoç, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul seçmenlerine, 'Yeni bir başlangıç için, bağımsız aday Lütfü Yılmaz’a oyunu ver ve bu seçime noktayı koy' diyoruz. Seçim seçim olsun, bir kaosa yol açmasın" dedi.

Sezai Karakoç, İstanbul seçimlerine kısa bir süre kala önemli açıklamalarda bulundu.

Karakoç, tıpkı 31 Mart'ta olduğu gibi oy verecekleri partiden şaşmayacaklarını belirterek, "Geçen seçimde “yeni bir başlangıç için” bağımsız aday Lütfü Yılmaz’a oy verin, demiştik. Bu sözümüzün tıpkısıyla propaganda da bulunanlar, görüldüğü gibi, bir sonuca varamamışlardır. Desteklediğimiz aday Lütfü Yılmaz’ın tanıtımında, şair İlhan Berk’in “Bir gün bakacağız İstanbul güzel/ Ondan sonra her gün İstanbul güzel” mısralarını kullanmayı düşünmüş ve konuşmuşken, bir süre sonra, her tarafta, herşey güzel olacak sloganını görünce, takdir edersiniz ki, bu tesadüfe de şaşmamak elden gelmezdi. Seçim, sloganla, kavgayla ve partilerin birbirlerini suçlamalarıyla geçecekse, ki maalesef öyle görünüyor, bu, toplumumuzda onarılması güç hasarlara yol açabilir korkusunu taşımaktan kendimizi alamıyoruz. Bu yüzden, tecrübesi ve öngörüsü güçlü İstanbul seçmenlerine: “Yeni bir başlangıç için, bağımsız aday Lütfü Yılmaz’a oyunu ver ve bu seçime noktayı koy” diyoruz. Seçim seçim olsun, bir kaosa yol açmasın" dedi.

