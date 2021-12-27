Sezai Karakoç için mevlid
Büyük şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında anıldı.
Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince düzenlenen etkinlik, Şehzadebaşı Camii’nde kılınan sabah namazıyla başladı. Namazın ardından, Karakoç’un Şehzadebaşı Camii haziresinde yer alan kabrinin başında Kur’an-ı Kerim, dualar ve mevlidi şerif okundu. Prof. Dr. Nazif Gürdoğan ve yazar Recep Garip’in konuşma yaptığı anma etkinliğine, Sezai Karakoç’un dostları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda genç katıldı.