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Aktüel Sezai Karakoç için mevlid
Aktüel

Sezai Karakoç için mevlid

Büyük şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında anıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 16:06:00 -
Sezai Karakoç için mevlid

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince düzenlenen etkinlik, Şehzadebaşı Camii’nde kılınan sabah namazıyla başladı. Namazın ardından, Karakoç’un Şehzadebaşı Camii haziresinde yer alan kabrinin başında Kur’an-ı Kerim, dualar ve mevlidi şerif okundu. Prof. Dr. Nazif Gürdoğan ve yazar Recep Garip’in konuşma yaptığı anma etkinliğine, Sezai Karakoç’un dostları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda genç katıldı.

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