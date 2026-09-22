Seyyid Ebu’l A’lâ Mevdudi anılıyor

TAYFUN TAŞ

25 Eylül 1903’te Haydarabad Dekkan’da dünyaya gelen Mevdudi, hayatı boyunca İslam düşüncesi, Müslümanların siyasi ve sosyal meseleleri üzerine çalışmalar yürüttü. Kaleme aldığı eserler, vefatının ardından da farklı coğrafyalarda okunmaya ve tartışılmaya devam etti. Mevdudi’nin dedesi, Hindistan Yarımadası’nda etkin olan Çiştiyye tarikatının tanınmış şeyhlerinden biriydi. Babası Seyyid Ahmed Han’ın düşüncelerinden etkilenerek oğlunu dönemin İngiliz kültürünün hâkim olduğu resmî eğitim kurumlarına göndermedi. Mevdudi, bunun yerine özel hocalardan eğitim aldı. Henüz 17 yaşındayken Hindistan Müslümanları arasında etkili olan “el-Cemiyyet” gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. 24 yaşındayken kaleme aldığı “İslam’da Cihad” adlı eseriyle geniş bir yankı uyandırdı. Pakistan’ın kuruluşunun ardından ise Cemaat-i İslami Teşkilatı’nın kuruluş sürecinde öncü isimlerden biri oldu. Ömrünü ümmete adayan Mevdudi, 22 Eylül 1979’da vefat etti.