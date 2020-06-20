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Aktüel

Seyyar satıcının karpuzlarını sel alıp götürdü

Adana’da 4 bin lira borçla satın alıp kaldırımda satan seyyar satıcının karpuzları, dün aniden bastıran şiddetli yağmurda sele kapılıp gitti.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 09:00:50 -
Seyyar satıcının karpuzlarını sel alıp götürdü

Adana’da 4 bin lira borçla satın alıp kaldırımda satan seyyar satıcının karpuzları, dün aniden bastıran şiddetli yağmurda sele kapılıp gitti.


Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde dün öğleden sonra aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur hayatı felç etti. Yolda ve parklarda pek çok araç sular altında kalıp sürüklenirken, Çukurova ilçesinde kaldırımda karpuz satan Yaşar Sancar adlı seyyar satıcının karpuzları da sele kapıldı. 4 bin lira borçlanıp satın aldığı karpuzları sele kapılıp giden seyyar Yaşar Sancar neye uğradığını şaşırdı. Yaşar Sancar’ın, sular çekildikten sonra karpuzlarından bulabildiklerini çevreden toparlayıp tekrar çadırına getirdi. Kimi vatandaşlar da buldukları karpuzu yol kenarlarına bırakırken kimisi de satıcının çadırına getirdi.


Sancar, öğleden sonra aniden yağmur başladığını daha sonrada sel olduğunu kendisi canını zor kurtardığını ancak karpuzlarının tamamının selde gittiğini belirterek, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben karpuzları 4 bin lira borçlanıp almıştım. Karpuzları satıp borcumu ödeyecektim. Bir tane bile karpuz kalmadı" dedi.

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