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Yaşam Seyyar satıcı adamı döven şahıslardan 1'i tutuklandı
Yaşam

Seyyar satıcı adamı döven şahıslardan 1'i tutuklandı

Burdur'da 42 yaşındaki seyyar satıcı adamı acımasızca döven bir grup gençle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Darp uygulayan şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken 1'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 20:36:00 -
Seyyar satıcı adamı döven şahıslardan 1'i tutuklandı

Burdur'da yaşlı adamı evde öldüresiye dövüp kadının ayağını öptüren 5 zanlıdan 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyyar satıcı adamı acımasızca dövdüler

Olay, 6 ay önce Burdur'da yaşandı. Seyyar satıcılık yapan Osman Oflaz'ı eve çağıran ve aralarında kadınların da bulunduğu bir grup gençten Ramazan D., önce hakaret ve küfür ettiği Osman Oflaz'a kafa atıp yere düşürdükten sonra gençlerin tamamı tarafından yerde tekme ve yumruklarla darp edildi. Dayağın ardından evde bulunan bir kadının ayağı öptürülen Osman Oflaz, evden çıkartıldı.

4'ü serbest bırakıldı 1'i tutuklandı

Olayın cep telefonu görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından soruşturma başlatan Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan D. tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılıktan açıklama

Konuyla ilgili olarak Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "İşlemlerin ardından şüpheliler R.D., A.D.K., H.G., U.G. ve S.D. sevk edildikleri Burdur Sulh Ceza Hakimliğince 'Hile ve Cebir Kullanmak Suretiyle Birden Fazla Kişi Tarafından Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan Ramazan D., tutuklandı, 4 şüpheli hakkında ise aynı suçtan adli kontrol kararı verilmiştir." denildi. Diğer taraftan mağdur olan Osman Oflaz da Adliye'ye gelerek şikayetini yenilediği belirtildi.

Seyyar satıcı adamı acımasızca dövdüler
Seyyar satıcı adamı acımasızca dövdüler

Yaşam

Seyyar satıcı adamı acımasızca dövdüler

 

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